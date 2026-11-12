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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

في واحة سيوة.. قافلة واعظات الأزهر تختتم برنامجها الدعوي برسائل عن القرآن وقضايا المرأة

قافلة واعظات الأزهر
قافلة واعظات الأزهر
محمد شحتة

اختتمت قافلة واعظات الأزهر الشريف، اليوم الخميس، فعاليَّاتها الدعويَّة والتوعويَّة في واحة (سيوة) بمحافظة مطروح، من خلال تنفيذ عددٍ مِنَ اللقاءات بمجمَّع معاهد المراقي الأزهري، وملتقى تجمُّع دروس النساء بأغورمي؛ استهدفت النساء والفتيات والأطفال، إلى جانب مشاركة الواعظات في حفل تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة القرآن الكريم.

وجاءت القافلة في إطار جهود مجمع البحوث الإسلامية للتواصل المباشر مع مختلِف فئات المجتمع، وتعزيز الوعي الدِّيني والمجتمعي، بتوجيهاتٍ كريمةٍ من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الشيخ أيمن عبد الغنيّ، وكيل الأزهر، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام للمجمع، ومتابعة مكتب شئون الواعظات بالمجمع.

وتناولتِ اللقاءات آداب حِفظ القرآن الكريم، وضرورة تعظيم مكانة أهله، وفَضْل العِلم والعلماء وأهميَّة طلب العِلم، إضافةً إلى التوعية بالقِيَم الأخلاقيَّة التي ينبغي غَرْسها في نفوس النشء؛ وفي مقدِّمتها: خُلُق (الصدق)، وبيان أهميَّة حِفظ اللسان وخطورة الكلمة، فضلًا عن ترسيخ حُب الوطن وتعزيز قِيَم الانتماء إليه.

وفي إطار التوعية بقضايا المرأة والفتاة، تناولت الواعظات حقوق المرأة وواجباتها، وعلامات البلوغ لدى الإناث والتكاليف الشرعيَّة المترتِّبة عليها، إلى جانب بيان أحكام الطهارة وكيفيَّة الاغتسال من الحيض، والتعريف بسُنن الفطرة وأهميَّة النظافة الشخصيَّة وضرورة المحافظة عليها.

وتواصلت فعاليَّات القافلة على مدار أسبوع، وقد تناولت منذ إطلاقها عددًا مِن أبرز القضايا العقديَّة والشرعيَّة المرتبطة بالمرأة والفتاة والطفل، إلى جانب إبراز دور المرأة في تحقيق الأمن المجتمعي، ومناقشة سُبُل مواجهة التطرُّف الفكري والشَّائعات، وترسيخ قِيَم الانتماء، وذلك من خلال لقاءات توعويَّة مباشرة، بالتعاون مع منطقة وعظ مرسى مطروح، ووزارة التضامن الاجتماعي، وفروع المجلس القومي للسكَّان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة.

قافلة واعظات الأزهر البحوث الإسلامية سيوه القوافل الدعوية قضايا المرأة القرآن

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