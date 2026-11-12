الهلال الأحمر يستقبل الدفعة 100 من الجرحي والمصابين الفلسطينيين

استقبل الهلال الأحمر المصري الدفعة الـ100 من الأشقاء الفلسطينيين القادمين لتلقي العلاج عبر معبر رفح، كما ودّع المتعافين خلال مغادرتهم بعد استكمال رحلتهم العلاجية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي.

ورافقت فرق الهلال الأحمر المصري المتواجدة داخل مركزي الخدمات الإنسانية بصالتي الوصول والمغادرة، الأشقاء الفلسطينيين خلال مختلف مراحل العبور، لتقديم الدعم والمساندة لهم منذ لحظة الوصول وحتى المغادرة.

وتنوعت الخدمات المقدمة بين الدعم النفسي، خاصة للأطفال، وخدمات إعادة الروابط العائلية، إلى جانب توزيع الوجبات والمشروبات، وتوفير الملابس ومستلزمات العناية الشخصية، بما يلبي الاحتياجات الأساسية للجرحى والمرضى ومرافقيهم.

ويواصل الهلال الأحمر المصري تواجده على معبر رفح منذ اندلاع الأزمة، مع رفع درجات الاستعداد على مدار الساعة، لتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين ومساندتهم في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة، دعمًا لجهود الدولة المصرية في التخفيف من معاناتهم.