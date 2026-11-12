كيف تشارك في مبادرة «إقليم»؟.. 8 تحديات تنموية تنتظر حلول الباحثين

ضمن مبادرة «دولة الابتكار» إحدى مخرجات «منتدى مصر 2026»، أطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مبادرة «إقليم – EQLIM»، لفتح الباب أمام الباحثين والجامعات والمراكز البحثية والجهات الصناعية لتقديم مشروعات تطبيقية تُعالج التحديات التنموية في مختلف المحافظات.

تطرح المبادرة 8 تحديات تنموية بهدف تحويل الأفكار والبحوث من مجرد أوراق علمية إلى تطبيقات ميدانية يتم اختبارها وقياس أثرها في مراكز التنمية الإقليمية التابعة للأكاديمية.

وتستهدف إتاحة الشراكة المباشرة بين الفرق البحثية الجامعية والقطاع الصناعي والإنتاجي لتوطين التكنولوجيا المحلية.

تحديات المبادرة

-إقليم الإسكندرية (مطروح - المغرة - برج العرب): تكنولوجيات الري الذكي، حصاد مياه الأمطار والسيول، وتوطين صناعة مكونات الهيدروجين الأخضر.

-إقليم الدلتا (الغربية): تطوير صناعة الياسمين واستخلاص الزيوت وزيادة القيمة المضافة.

-إقليم وسط الصعيد (الوادي الجديد): التصنيع الغذائي للتمور، التجفيف، والتخصيص الصناعي لمخلفات النخيل.

-إقليم جنوب الصعيد (سوهاج - البحر الأحمر): تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات (زراعية/صناعية)، وصون بيئة الحياة البحرية والتنوع البيولوجي.

-كل المحافظات «علوم من أجل أجيال المستقبل»: أنشطة وتجارب علمية تفاعلية لربط الناشئة والشباب بالتكنولوجيا والبيئة.

من يمكنه المشاركة؟

تفتح المبادرة باب التقدم أمام الباحثين والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية والجهات الصناعية المصرية، من خلال تقديم مشروعات تطبيقية تستجيب للتحديات المطروحة وتقدم حلولًا عملية قابلة للتطبيق.

طريقة وموعد التقديم

-تلقي المقترحات مستمر حتى 11 يناير 2027.

-كما يمكن الاطلاع على تفاصيل المبادرة وشروط التقدم وتقديم المقترحات من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

http://www.asrt.sci.eg