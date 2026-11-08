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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهلال الأحمر يكثف استجابته لحادث قطار العياط ويوجه فرقًا من 4 محافظات لمساندة المصابين وأسر الضحايا

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 يواصل الهلال الأحمر المصري جهوده للاستجابة لحادث انقلاب عدد من عربات قطار الركاب، الذي وقع على طريق القاهرة – أسوان الزراعي أمام مفارق قرية جرزا بمحافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وعلى الفور، دفع الهلال الأحمر المصري فرقه من المركز العام وفروع الجيزة والفيوم وبني سويف  إلى موقع الحادث، والمستشفيات التي يتواجد بها المصابين وأسر الضحايا، وتشمل مستشفيات العياط والواسطى وأطفيح؛ لتقديم خدمات الدعم النفسي، توفير المساعدات اللازمة، ومساندة المتضررين وأسرهم في مواجهة تداعيات الحادث.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه أجهزة الدولة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة، فضلًا عن متابعة الدكتور مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري لتداعيات الحادث وتوجيهها فرق الهلال الأحمر المصري بتقديم الدعم وكافة التدخلات اللازمة.

ويتقدم الهلال الأحمر المصري وجميع العاملين والمتطوعين به بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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