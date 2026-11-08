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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامية: عندما ابتعد عموتة عن «الفزلكة» ظهر تألق زيزو وعمر الساعي

الاهلي
الاهلي
علا محمد

أشادت الإعلامية سهام صالح بالمستوى الذي قدمه لاعبو الأهلي، وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو وعمر الساعي، مؤكدة أن الفريق ظهر بصورة أفضل عندما ابتعد المدير الفني الحسين عموتة عن التعقيد والمبالغة في الأفكار الفنية.

وأوضحت سهام صالح، خلال تصريحاتها ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن اعتماد الحسين عموتة على الأسلوب المباشر والبسيط في إدارة المباريات ساهم في ظهور إمكانات اللاعبين بشكل أفضل، مشيرة إلى أن تألق زيزو والساعي يعكس امتلاك الأهلي لعناصر مميزة قادرة على تقديم مستويات قوية متى حصلت على التوظيف المناسب والفرصة الكاملة.

الإعلامية سهام صالح سهام صالح الأهلي سيد زيزو عمر الساعي

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