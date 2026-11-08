3 رحلات عمرة لأسرة لاعب البنك الأهلي الراحل إبراهيم بغدادي

حرص الدكتور محمد شيحة، الأمين العام لحزب حماة الوطن بمحافظة الإسماعيلية، وعدد من قيادات وكوادر الحزب، على زيارة أسرة اللاعب الراحل إبراهيم منصور بغدادي، لاعب البنك الأهلي السابق، الذي لقي مصرعه منذ أيام إثر مشاجرة بمدينة القصاصين الجديدة، لتقديم واجب العزاء ومساندة أسرته في مصابها الأليم.

وخلال الزيارة، أهدى الدكتور محمد شيحة، والمهندس ممدوح دراج، أمين مركز التل الكبير، والمهندس أحمد مصطفى البعلي، أمين مركز القصاصين، ثلاث رحلات عمرة لأسرة اللاعب الراحل، في لفتة إنسانية تعكس روح التكافل والتضامن والحرص على مساندة الأسرة في هذا الظرف الصعب.

وأكد الدكتور محمد شيحة أن زيارة أسرة اللاعب الراحل إبراهيم منصور بغدادي تأتي انطلاقًا من الواجب الإنساني والأخلاقي تجاه الأسرة في مصابها الأليم، مشيرًا إلى أن ما تعرض له الفقيد يمثل خسارة مؤلمة، وأن الوقوف بجانب أسرته وتقديم الدعم المعنوي لها واجب لا يمكن التخلي عنه.

وقال: إن إهداء ثلاث رحلات عمرة للأسرة، بالتعاون مع المهندس ممدوح دراج والمهندس أحمد مصطفى البعلي، يأتي تعبيرًا عن مشاعر المحبة والتقدير، ودعاءً بأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.