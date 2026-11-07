هل تنتقل لـ علي ماهر؟.. مصير عقوبة إيقاف حسام حسن بعد إقالته من تدريب المنتخب

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه الشكر إلى حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وجهازه المعاون، وإسناد المهمة الفنية للمنتخب إلى علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، لقيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

وجاء قرار إقالة حسام حسن؛ بعد سلسلة من الاجتماعات داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة، لمناقشة تداعيات الفترة الماضية، قبل أن يستقر المجلس على إنهاء التعاقد معه، وتكليف علي ماهر بتولي المسؤولية الفنية للمنتخب الوطني.

وتأتي هذه التغييرات قبل مواجهتي منتخب مصر أمام مالاوي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، حيث ينتظر الجهاز الفني الجديد تحدٍ سريع لتجهيز اللاعبين وقيادة المنتخب في المرحلة المقبلة.

إيقاف حسام حسن

وعلى جانب آخر، يواجه حسام حسن عقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات، التي وقعها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على خلفية أحداث مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026، وهي عقوبة شخصية مرتبطة بالمدير الفني، ولا تنتقل إلى علي ماهر بعد توليه قيادة المنتخب.