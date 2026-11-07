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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مخاطرة كبيرة.. إبراهيم فايق يكشف كواليس انفراده برحيل حسام حسن وتعيين علي ماهر

إبراهيم فايق
إبراهيم فايق
محمد بدران

كشف الإعلامي إبراهيم فايق كواليس انفراده بخبر رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر، وتولي علي ماهر القيادة الفنية للفراعنة، مؤكدًا أن هذا الانفراد كان من أخطر الأخبار التي نشرها خلال سنوات عمله في المجال الإعلامي، بسبب توقيت الإعلان وحساسية المعلومات.

ونشر إبراهيم فايق صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ممسكًا بعدد من الشواحن، في إشارة إلى العبارة التي ارتبطت به خلال الفترة الماضية: «حطه على الشاحن»، وعلق على الصورة بكشف تفاصيل ما حدث قبل إعلان الخبر.

وقال فايق إنه كان يستعد للحديث عن كواليس انفراده، موضحًا أن صعوبة الأمر جاءت بعد بيان اتحاد الكرة، وفي الوقت الذي التزم فيه الجميع الصمت انتظارًا لما ستسفر عنه الأحداث عقب مباراتي منتخب مصر أمام مالاوي.

وأضاف أن نشر خبر اتخاذ قرار رحيل حسام حسن وتعيين علي ماهر بعد ساعات قليلة من بيان اتحاد الكرة كان بمثابة مخاطرة كبيرة، خاصة أنه كان يتحمل مسؤولية المعلومة أمام الجمهور، في ظل احتمالية تعرضه لانتقادات واسعة إذا ثبت عدم صحتها.

وأشار إلى أن ثقته في مصادره دفعته لنشر الخبر رغم حساسية التوقيت، مؤكدًا أن دقة المعلومة والانفراد بها في تلك اللحظة تمثلان واحدة من أهم اللحظات الإعلامية في مشواره.

واختتم إبراهيم فايق حديثه بالتعبير عن سعادته بثقة الجمهور ومصادره، قائلًا إنه أراد توثيق هذه اللحظة ومشاركة متابعيه كواليس الانفراد، مؤكدًا سعادته بما حققه من عمل وثقة ومحبة على مدار سنوات.

إبراهيم فايق رحيل حسام حسن انفراد رحيل التؤام علي ماهر

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