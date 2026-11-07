رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: كل عمليات القوات المسلحة ضد الدهابة تمت داخل الأراضي المصرية

علق اللواء محمد عبد المنعم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والخبير العسكري، عن جهود القوات المسلحة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب بالصحراء الشرقية.

وقال محمد عبد المنعم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كافة عمليات القوات المسلحة ضد الدهابة تمت داخل الأراضي المصرية ".



وتابع عبد المنعم :" العناصر الإجرامية كانت تقوم بالبحث عن الذهب بكل الوسائل غير المشروعة ".

وأكمل:" من لا يمتثل لأوامر القوات المسلحة يتم ردعه على الفور واللي بيرفع السلاح في وجه القوات المسلحة هنشيله من على وش الأرض".

وأضاف :" نوجه التحية والتقدير لجميع عناصر القوات المسلحة التي تؤمن الحدود لحماية حدود مصر ومنع أي اختراقات".