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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السيارتان تحولا لخردة.. إصابة عدد من الأشخاص في تصادم ملاكي وميكروباص بطريق المنصورية.. صور

لقطة من الحادث
لقطة من الحادث
ندى سويفى

شهد طريق كرداسة بمحافظة الجيزة، مساء اليوم السبت، حادث تصادم عنيف بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، فيما تحولت السيارتان إلى كومة من الخردة من شدة الاصطدام، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق كرداسة، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى.

وكشفت المعاينة الأولية عن تهشم السيارتين بالكامل وتحولهما إلى قطعة من الخردة، نتيجة قوة التصادم، فضلًا عن إصابة عدد من مستقليهما بإصابات متفرقة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، والاستماع إلى أقوال المصابين وشهود العيان، فيما تم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

كرداسة الجيزة حادث تصادم عنيف النجدة

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