مباحثات مصرية - ليبية لتعزيز التعاون فى مجال الطاقة وربط خطوط الغاز



بحث الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم مع "خليفة الصادق" وزير النفط والغاز الليبي المكلف بالمقر الجديد لسفارة مصر في طرابلس سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين فى مجال الطاقة.

وأكد عبدالعاطي أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات إنشاء وربط خطوط الغاز بين البلدين وتطوير التعاون في المنتجات البترولية، فضلا عن سرعة استكمال مشروعات تكرير النفط الليبي في مصر وإعادة تصديره إلى الخارج وإعادة تأهيل المصافي الليبية، وكذا الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وليبيا في أقرب فرصة ممكنة.

من جانبه، أعرب الوزير "خليفة الصادق" عن تقديره واعتزازه بالتعاون القائم بين البلدين في كافة المجالات الفنية المتعلقة بالطاقة، مستعرضا في هذا الشأن ملامح التعاون الفني الحالي في مجالات النفط والغاز والكهرباء.

وأكد على مواصلة تنفيذ المشروعات القائمة بين الطرفين.

وأعلن قيامه بزيارة القاهرة في القريب العاجل لاستكمال مباحثات التعاون الفني مع وزيري البترول والكهرباء في مصر.