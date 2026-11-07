كل الدعم لمديرنا الفني.. سيراميكا كليوباترا يهنئ علي ماهر على تدريب منتخب مصر

حرص نادي سيراميكا كليوباترا على تهنئة مديره الفني السابق علي ماهر، عقب اختياره لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر الأول، خلفًا لحسام حسن، الذي وجه اتحاد الكرة الشكر له مساء اليوم السبت.

ونشر الحساب الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رسالة تهنئة لعلي ماهر، جاء فيها: «كل الدعم لمديرنا الفني الكابتن علي ماهر بعد تكليفه بقيادة منتخب مصر».

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن مساء اليوم السبت تعيين علي ماهر مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب مصر، خلفًا لحسام حسن، بعد توجيه الشكر للأخير وجهازه المعاون على الفترة الماضية.

وجاء اختيار علي ماهر بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين اتحاد الكرة والمدرب، إلى جانب إنهاء ارتباطه بنادي سيراميكا كليوباترا، ليتولى المسؤولية الفنية للفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يتولى علي ماهر تدريب منتخب مصر بعقد يمتد لمدة عامين، في إطار خطة اتحاد الكرة لإعادة ترتيب الجهاز الفني والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها تصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم.

ويبدأ المدير الفني الجديد مهمته وسط تطلعات جماهير الكرة المصرية لظهور المنتخب بصورة مختلفة خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق النتائج التي تلبي طموحات الجماهير.