علي ماهر مديرا فنيا.. إبراهيم فايق يكشف تشكيل جهاز منتخب مصر الجديد

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تفاصيل الجهاز الفني والإداري المقترح لمنتخب مصر، في ظل الأنباء المتزايدة بشأن اقتراب علي ماهر من تولي القيادة الفنية للفراعنة، خلفًا لحسام حسن.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ونكمل سلسلة الانفرادات.. علي ماهر في طريقه للقاء المهندس هاني أبو ريدة، والجهاز سيكون: علي ماهر مديرًا فنيًا، محمد عبد الكريم مدربًا عامًا، مصطفى فتحي مدرب حراس مرمى، والأقرب سعد سمير مديرًا للمنتخب».

في سياق متصل، علق علي ماهر، المدير الفني المرشح لتولي قيادة المنتخب، على الأنباء المتداولة بشأن اقترابه من تدريب الفراعنة، وذلك عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، مكتفيًا بكتابة: «الحمد لله»، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

تأتي هذه التطورات بالتزامن مع تزايد الحديث عن تغييرات مرتقبة في الجهاز الفني لمنتخب مصر، بعد تداول أنباء بشأن اقتراب رحيل حسام حسن عن منصبه، واتجاه اتحاد الكرة للاستقرار على جهاز فني جديد خلال الفترة المقبلة.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي مالاوي ذهابًا وإيابًا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، خلال معسكر نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم الجمعة 13 نوفمبر على استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تقام مواجهة الإياب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر على استاد بينجو الدولي في مالاوي، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وكان من المنتظر أن يغيب حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن المواجهتين، تنفيذًا لعقوبة الإيقاف الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على خلفية واقعة الهجوم على التحكيم خلال كأس العالم 2026.