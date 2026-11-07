أول تعليق من علي ماهر بعد أنباء ترشيحه لتولي تدريب منتخب مصر

علق علي ماهر، المدير الفني المرشح لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر، على الأنباء المتداولة بشأن اقترابه من تدريب الفراعنة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتب: «الحمد لله».

ويأتي تعليق علي ماهر بالتزامن مع تزايد الأنباء بشأن اقترابه من تولي المسؤولية الفنية لمنتخب مصر، خلفًا لحسام حسن، في ظل اتجاه لإجراء تغييرات بالجهاز الفني للفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وكان الإعلامي سيف زاهر قد كشف عن ترشيح علي ماهر لتولي القيادة الفنية للمنتخب، حيث كتب عبر حسابه على «فيسبوك»: «انفراد | علي ماهر بديلًا لحسام حسن».

كما أثار الإعلامي إبراهيم فايق حالة من الجدل بشأن مستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر، بعدما أكد اتخاذ قرار نهائي برحيل حسام حسن، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عن القرار سيكون خلال الساعات المقبلة.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه على «فيسبوك»: «انتهى الأمر.. تم اتخاذ القرار بالفعل وسيتم الإعلان عنه الليلة.. حسام حسن لن يكون مديرًا فنيًا لمنتخب مصر».

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يستعد فيه منتخب مصر لخوض مواجهتي مالاوي ذهابًا وإيابًا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، خلال معسكر نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم الجمعة 13 نوفمبر على استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تقام مواجهة الإياب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر على استاد بينجو الدولي في مالاوي، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وكان من المنتظر أن يغيب حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن المواجهتين، تنفيذًا لعقوبة الإيقاف الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على خلفية واقعة الهجوم على التحكيم خلال كأس العالم 2026.