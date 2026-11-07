خفض الكوليسترول وعلاج غزارة الدورة الشهرية.. عشبة شهيرة تعالج 6 مشكلات

يُعدّ الزنجبيل مصدراً غنياً بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تُعزز الصحة العامة، فهو يحتوى على عدد كبير من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

ووفقا لما جاء فى موقع “webmd”، يساعد الزنجبيل فى علاج عدد كبير من المشاكل الصحية.

تخفيف الغثيان

يُستخدم الزنجبيل كعلاج للغثيان وعسر الهضم منذ قرون.

وقد أظهرت الدراسات أنه أحد العلاجات الشعبية الفعّالة.

وتشير الأبحاث إلى أن تناول ما بين 1 و2 جرام من الزنجبيل قد يُساعد في تخفيف أعراض الغثيان، ويُخفف من غثيان الصباح، ودوار الحركة، أو الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي.

إدارة مستوى السكر في الدم

تشير الأدلة إلى أن الزنجبيل قد يساعد مرضى السكري على التحكم في مستويات السكر في الدم وتقليل حاجتهم إلى الأنسولين.



علاج غزارة الدورة الشهرية

وجدت دراسة صغيرة أجريت على طالبات المدارس الثانوية اللواتي يعانين من غزارة الدورة الشهرية أن أولئك اللواتي تناولن الزنجبيل فقدن كمية أقل بكثير من الدم أثناء دوراتهن الشهرية مقارنة بأولئك اللواتي تناولن دواءً وهميًا (حبوب بدون مكونات فعالة).

تسكين الألم

قد يساعد الزنجبيل في تخفيف بعض أنواع الألم، بما في ذلك آلام العضلات بعد التمرين وتقلصات الدورة الشهرية.

تقليل الالتهاب

تتعدد أسباب الالتهاب، بما في ذلك ردود الفعل التحسسية الخفيفة والإجهاد المفرط.

وقد أظهرت دراسات مبكرة على الزنجبيل أنه قد يساعد في تخفيف الالتهاب الناتج عن هذين السببين وأظهرت إحدى الدراسات أن مستخلص الزنجبيل قد يكون فعالاً كالأدوية في تخفيف أعراض الحساسية، مع أننا نحتاج إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن الزنجبيل قد يخفف آلام الركبة لدى بعض الأشخاص، بينما وجد آخرون أن استخدام زيت الزنجبيل العطري أو جل الزنجبيل موضعياً بعد الإجهاد يُخفف آلام الركبة مؤقتاً كما قد يُحسّن الزنجبيل وظائف الجهاز التنفسي، مما يُخفف أعراض الربو.

خفض الكوليسترول

ترتبط المستويات المرتفعة من الكوليسترول بزيادة خطر الإصابة بمشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

وتشير بعض الدراسات إلى أن إضافة الزنجبيل إلى النظام الغذائي قد تساعد في خفض الكوليسترول والدهون الثلاثية، ما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وغيرها من المشاكل الصحية المرتبطة بالكوليسترول.