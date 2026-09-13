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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول الزنجبيل يوميا؟

الزنجبيل
الزنجبيل
نهى هجرس

يضفي الزنجبيل نكهةً مميزةً على المشروبات بفضل فوائده الصحية، لطالما اعتُبر الزنجبيل هام جدا في عالم الطهي وعلاجًا طبيًا فعالًا لآلاف السنين، وذلك بفضل نكهته اللاذعة الفريدة، وطعمه الحار اللذيذ، وخصائصه المهدئة للغاية ، وتزداد روعة تأثير الزنجبيل الدافئ عند نقعه في الماء الساخن لتحضير الشاي، فمن رائحته المنعشة إلى نكهته الحمضية الخفيفة، يُقدم كوب من شاي الزنجبيل تجربةً حسيةً مُجددةً ومهدئةً في آنٍ واحد.

 إلى جانب رائحة الزنجبيل ونكهته الترابية الحارة، يقدم الزنجبيل فوائد صحية عديدة مدعومة بالأبحاث، بما في ذلك تأثيره في تهدئة اضطرابات المعدة. 

ثبت أن الزنجبيل يساعد في تخفيف الغثيان أثناء الحمل، وبعد العمليات الجراحية أو العلاج الكيميائي، وكذلك في علاج دوار الحركة.

فوائد الزنجبيل 

- قد يخفف من الغثيان والقيء.

قد يُساعد تناول شاي الزنجبيل على تخفيف الشعور بالغثيان والقيء في المعدة ، تشير بعض الأدلة إلى أن الزنجبيل قد يكون فعالاً في تخفيف الغثيان أثناء الحمل، لكن نتائج الدراسات حول تأثيره على القيء أقل وضوحاً

 الزنجبيل يحتوي على مركب قوي يُسمى 6-جينجيرول، والذي يُساعد في تخفيف الغثيان عن طريق حجب العديد من المستقبلات في الأمعاء.

هناك سبب آخر قد يجعل الزنجبيل مفيداً في علاج الغثيان، وهو قدرته على زيادة حركة الجهاز الهضمي أو سرعة مرور محتويات الأمعاء، ومن خلال تسريع هذه العملية، قد يساعد الزنجبيل في تقليل مدة المعاناة من الأعراض المزعجة

- يحمي من مسببات الأمراض

تُعد مقاومة مضادات الميكروبات مصدر قلق كبير للصحة العامة، حيث تؤثر على ملايين الأشخاص كل عام.

هذا يعني أن الجراثيم الضارة كالبكتيريا والفيروسات والفطريات تتطور ولم تعد تستجيب للأدوية المصممة لوقف نموها وتكاثرها، ومن الطرق التي تكتسب بها الميكروبات مقاومة أكبر تكوينها لأغشية واقية تُسمى الأغشية الحيوية

الزنجبيل قد يكون له تأثيرات مضادة للميكروبات ضد العديد من السلالات الضارة من البكتيريا، بما في ذلك الإشريكية القولونية، والسالمونيلا التيفية، والعصوية الرقيقة، والمبيضات البيضاء، والمتفطرة الطيرية، والمتفطرة السلية .

- يوفر تسكينًا للألم

قد يساعد شرب شاي الزنجبيل بانتظام على تخفيف آلام الدورة الشهرية، خاصةً عند تناوله خلال الأيام الأولى من الدورة

بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد الزنجبيل أيضًا في تخفيف الألم المرتبط بألم العضلات والصداع النصفي والتهاب مفاصل الركبة وآلام أسفل الظهر المزمنة.

قد تُعزى هذه التأثيرات المخففة للألم، جزئياً، إلى خصائص الزنجبيل القوية المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة

Health 

الزنجبيل فوائد الزنجبيل المعدة الالتهابات

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