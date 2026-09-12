لا تستغنى عنها في اللانش بوكس.. أطعمة تدعم المناعة عند الأطفال

تحرص الأمهات على تقديم الوجبات الصحية لأطفالها، وخاصة مع بداية العام الدراسي تختار الأمهات الأطعمة الصحية التي تساعد على رفع مناعة الأطفال.

أكلات تساعد فى رفع المناعة عند الأطفال

- البيض

يحتوي البيض على العديد من العناصر الغذائية المفيدة التي تساعد على تقوية العضلات، والحصول على البروتين الذي يحتاجه الجسم

- الزبادي

يحتوي الزبادي على البكتيريا النافعة كما أنه غني بالبروتين والكالسيوم الذي يحتاجه الجسم

- الجبن

مصدر ممتاز للبروتين الذي يساعد على بناء العضلات

- الدجاج

غنية بالبروتين كما أنها تدعم المناعة والأعصاب، فيحتوي الدجاج على فيتامين B12. B6

- التونة

غنية بأوميغا 3 الذي يساعد على التركيز ويدعم صحة القلب والدماغ

- الفواكه الحمضية

تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يدعم المناعة ويحافظ على صحة البشرة

- الفراولة

تحتوي على مجموعة كبيرة من الألياف ، كما تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج فيتامين سي الذي يحمي الجسم من الأمراض ويعزز امتصاص الحديد

- الجوافة

تساعد الألياف في الجوافة على ضبط مستويات الجلوكوز واستقرارها في الدم، كنت تحتوي على كمية من فيتامين سي الذي يساعد في تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض

- الفلفل الملون

يحتوي على نسبة عالية جداً من فيتامين سي، خاصة الفلفل الأحمر، فيقوي جهاز المناعة وحماية الجسم من العدوى والالتهابات، كما أنه غني بمضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين اللذين يحافظان على صحة الشبكية ويحميان العين من التلف والتقدم في العمر

- المكسرات

تحتوي على فيتامين (E) ومضادات أكسدة تحارب الالتهابات وتلف الخلايا، كما تدعم الجهاز الهضمي، وتساعد الألياف فيها على الشعور بالشبع وتحسين الهضم

- الشوفان

يمنع الإسهال الخفيف ويخفف الإمساك لاحتوائه على ألياف عالية، كما يساعد على التحكم بالوزن، ويعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يساعد في خسارة الوزن أو زيادته حسب السعرات المضافة

المصدر: منظمة الصحة العالمية