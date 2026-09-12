مدبولي: دراسة لإنشاء بوغاز جديد لبحيرة البرلس لتحسين جودة المياه.. ومتابعة أحوال عمال المصانع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع تكريك بحيرة البرلس يأتي ضمن المشروعات المهمة التي تحظى بمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار خطة الدولة لتطوير وتنمية البحيرات المصرية وتحسين جودة المياه بها.



وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته بمحافظة كفر الشيخ، أن شركة المقاولون العرب تتولى أعمال التكريك وتحسين جودة المياه ببحيرة البرلس، مشيرًا إلى أن البحيرة تعد من أكبر البحيرات على مستوى الجمهورية، وتأتي في المرتبة الثانية.

وأشار مدبولي إلى أن من أبرز المشكلات التي تواجه بحيرة البرلس وجود بوغاز واحد فقط يغذي البحيرة ويربطها بالبحر المتوسط، موضحًا أنه تم اليوم تكليف الجهات المعنية بدراسة إنشاء بوغاز آخر أو فتحة إضافية، لتحسين حركة المياه ورفع جودتها داخل البحيرة.

قطاع الصناعات المتوسطة



وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه انتقل خلال جولته إلى المنطقة الصناعية، برفقة وزير الصناعة، لتفقد عدد من المصانع الموجودة بالمنطقة، موضحًا أن هذه المصانع تنتمي إلى قطاع الصناعات المتوسطة، وتمثل نماذج وقصص نجاح لأهالي المدينة والمنطقة.

التواجد بين العمال والاستماع إليهم

وأشار إلى أنه تفقد عددًا من المصانع، من بينها مصنع لإنتاج شباك الصيد وآخر لصناعة البلاستيك، مؤكدًا حرصه خلال جولاته الميدانية على التواجد بين العمال والاستماع إليهم والتعرف على ظروفهم الحياتية وطبيعة أعمالهم.



وأكد مدبولي أنه يحرص دائمًا خلال تفقده للمصانع على الاستماع إلى العمال ومعرفة تفاصيل حياتهم وقصص كفاحهم، إلى جانب سؤالهم عن دخولهم وأوضاعهم المعيشية، في إطار اهتمام الدولة بمتابعة أحوال العاملين وتحسين بيئة العمل ومستوى المعيشة.