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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: الدولة تبذل أقصى جهد لتوفير الخدمات للمواطنين رغم التحديات العالمية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمد البدوي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تعمل في ظروف طبيعية، في ظل التحديات والأزمات غير المسبوقة التي يواجهها العالم، مشددًا في الوقت نفسه على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتقديم جميع الخدمات الممكنة للمواطن المصري.


وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته بمحافظة كفر الشيخ، أن جولته بالمحافظة اختُتمت بتفقد المجمع السكني الكبير لمشروع «صفوة الدارة»، وهو أحد المشروعات الخدمية التي توفر وحدات سكنية للشباب والأسر من متوسطي الدخل.


وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروع وصل إلى مرحلة متقدمة للغاية، موضحًا أن أعمال الإنشاءات انتهت تقريبًا بالكامل، ولم يتبق سوى بعض اللمسات البسيطة الخاصة بأعمال تنسيق الموقع «اللاندسكيب» واستكمال شبكة الطرق والشوارع.


وأضاف مدبولي أنه مع بداية الإعلان عن زيارته لمحافظة كفر الشيخ، تلقى شكوى عبر هاتفه بشأن تأخر تنفيذ المشروع، موضحًا أنه تابع الأمر مع المسؤولين والجهات المعنية بالتنفيذ، وتأكد من أن المشروع من الناحية الإنشائية أصبح مكتملًا إلى حد كبير.

خدمة المشروع والمناطق المحيطة 

ولفت إلى أن الجزء المتبقي حاليًا يتمثل في محطة الرفع المركزية للصرف الصحي، وهي محطة يتم تنفيذها لخدمة المشروع والمناطق المحيطة به أيضًا، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل عملًا كبيرًا لخدمة نطاق أوسع من مجرد الوحدات السكنية التابعة للمشروع.


وأكد رئيس الوزراء أن محطة الرفع المركزية من المقرر الانتهاء منها بنهاية العام الميلادي الحالي، وبعد ذلك سيتم تنفيذ أعمال الربط بين المشروع والمحطة، تمهيدًا لبدء استفادة المواطنين من المشروع السكني تباعًا.

 أهداف الزيارات الميدانية

وشدد مدبولي على أن أحد أهداف الزيارات الميدانية التي يجريها إلى المحافظات هو رصد أي مشروعات متأخرة أو مشكلات تواجه التنفيذ على أرض الواقع، ومراجعتها مباشرة مع المسؤولين والجهات المعنية، واتخاذ التوجيهات اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز.

 إنهاء المشروعات في أقرب فرصة 

وأكد أن الهدف النهائي من هذه المتابعة هو إنهاء المشروعات في أقرب فرصة ممكنة، حتى يتمكن المواطن من الاستفادة من الخدمات والمشروعات التي تنفذها الدولة دون تأخير.


واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات، باعتبارها وسيلة أساسية للتعرف على التحديات التي تواجه التنفيذ والعمل على حلها بشكل مباشر.

مدبولي مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اللاندسكيب

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