برلماني: الرئيس السيسي يطرح رؤية مصر لتعزيز التعاون بين دول الجنوب خلال قمة بريكس

أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة رؤساء دول وحكومات تجمع بريكس بالعاصمة الهندية نيودلهي، تعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها مصر داخل التجمع، ودورها الفاعل في صياغة رؤى مشتركة تجاه القضايا الاقتصادية والتنموية والسياسية ذات الاهتمام الدولي، مشيرًا إلى أن مشاركة مصر تأتي في توقيت بالغ الأهمية يشهد فيه العالم أزمات متشابكة تؤثر على الأمن والطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد.

مشاركة مصر في تجمع البريكس

وقال كشر، في بيان، إن كلمة الرئيس السيسي خلال الجلسة المغلقة لقادة بريكس، والتي عقدت تحت عنوان «الحوكمة العالمية الشاملة وتعزيز العمل متعدد الأطراف»، حملت رسائل مهمة بشأن ضرورة تطوير آليات التعاون بين دول الجنوب، وتحويل التوافقات السياسية إلى مشروعات وبرامج عملية تستجيب للتحديات التنموية والاقتصادية، مؤكدًا أن مصر تنظر إلى تجمع بريكس باعتباره إطارًا مهمًا لتعزيز التعاون جنوب–جنوب وبناء شراكات أكثر فاعلية في مختلف المجالات.

وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن تأكيد الرئيس على الترابط الوثيق بين الأمن والتنمية، خاصة في ظل التطورات الراهنة بالشرق الأوسط وانعكاساتها على حركة التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، يعكس رؤية مصرية واعية بأهمية الحفاظ على استقرار وحرية الملاحة الدولية، وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وقدراتها اللوجستية في دعم حركة التجارة العالمية، بما يعزز فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وأشار كشر إلى أن حديث الرئيس عن إصلاح الهيكل المالي الدولي وتطوير أدوات تمويل مبتكرة وميسرة، إلى جانب تعزيز دور بنك التنمية الجديد، يمثل رسالة بالغة الأهمية للدول النامية التي تواجه تحديات متزايدة مرتبطة بالديون وضيق الحيز المالي، مؤكدًا أن تعزيز قدرة المؤسسات المالية الدولية على الاستجابة لاحتياجات الدول النامية سيكون عنصرًا أساسيًا في تحقيق تنمية أكثر عدالة وتوازنًا.

قمة البريكس

وأوضح أن تركيز الرئيس السيسي على ملفات الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، إلى جانب الزراعة المستدامة وتغير المناخ والتمويل المناخي، يعكس شمولية الرؤية المصرية للتنمية، لافتًا إلى أهمية ما طرحه الرئيس بشأن مواصلة تطوير مركز الحبوب واللوجستيات بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات، وهو ما يتسق مع توجه الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة لموقعها الجغرافي وقدراتها الإنتاجية واللوجستية.

وأكد المهندس محمد مصطفى كشر أن إعلان الرئيس تطلع مصر إلى تولي رئاسة تجمع بريكس في المستقبل القريب يعكس ثقة مصر في قدرتها على تقديم إسهام مؤثر داخل التجمع، والبناء على ما تحقق من تعاون بين أعضائه، مشددًا على أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للقيام بدور محوري في ربط أسواق أفريقيا وأوروبا وآسيا، وتعزيز التجارة والاستثمار والشراكات الصناعية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم بناء اقتصاد عالمي أكثر توازنًا وقدرة على تحقيق التنمية والازدهار لشعوب الدول الأعضاء.