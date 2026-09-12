رئيس الوزراء: هناك فرص عمل جيدة برواتب مجزية في مشروعات تنفذها الدولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، وتشجعهم على الاستفادة من الفرص المتاحة بالمناطق الاقتصادية الجديدة والمشروعات التنموية التي يجري تنفيذها في مختلف المحافظات.

تحسين مستوى المعيشة

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي على هامش جولته التفقدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة كفر الشيخ، إن المشروعات التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص توفر فرص عمل جيدة للشباب، وبرواتب مجزية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ورفع معدلات التشغيل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة كفر الشيخ تضم مجموعة متنوعة من المشروعات التي تمثل نموذجًا للشراكة الناجحة بين الدولة والقطاع الخاص، مؤكدًا أهمية هذه المشروعات في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

المناطق الاقتصادية الجديدة

وأوضح أن الحكومة تستهدف من خلال التوسع في المشروعات الاقتصادية والتنموية خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، خاصة في المناطق الاقتصادية الجديدة التي تمتلك مقومات للنمو والتوسع.

تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية

وأكد مدبولي أن الدولة مستمرة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية رغم التحديات الإقليمية غير المسبوقة، وتعمل بكل جهد على سرعة الانتهاء منها، بما يضمن تحقيق العائد المستهدف منها واستفادة المواطنين بصورة مباشرة وكاملة.

تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل

وشدد رئيس الوزراء على أن تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل يمثلان محورين أساسيين في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين بمختلف المحافظات.