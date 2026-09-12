ترامب يكشف فحوى رسالة الحوثيين إلى واشنطن: لا يريدوننا أن نهاجمهم



كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن إجراء اتصالات بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثيين في اليمن، مشيرًا إلى أن الجماعة أبلغت واشنطن بأنها لا تريد مواجهة مباشرة مع القوات الأمريكية، في وقت تشهد فيه الساحة اليمنية تصعيدًا متزايدًا يهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وقال ترامب، عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في دبلن، إن الحوثيين «اتصلوا» بالولايات المتحدة، موضحًا أن الرسالة التي نقلوها تمثلت في رغبتهم في تجنب القتال مع واشنطن وعدم تعرضهم لهجمات أمريكية. وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في ظل تحولات ميدانية متسارعة في اليمن، مع تقدم الحوثيين على الساحل الغربي وسيطرتهم على مناطق ومواقع استراتيجية قرب باب المندب.

وتزامن الكشف عن هذه الاتصالات مع تأكيد الإدارة الأمريكية عدم وجود خطط حالية لتنفيذ ضربات عسكرية مباشرة ضد الحوثيين، رغم تقديم واشنطن دعمًا استخباراتيًا ومعلومات تتعلق بتحديد الأهداف إلى السعودية.

وأوضح مسئولون أمريكيون أن هذا الموقف قد يتغير إذا تصاعدت التهديدات التي تواجه حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وفي المقابل، طلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من ترامب التدخل عسكريًا ضد الحوثيين، وأجرى معه اتصالين هاتفيين الخميس، وفق مصادر أمريكية.

إلا أن الرئيس الأمريكي رفض في الوقت الراهن الانخراط العسكري المباشر، مفضلًا تقديم الدعم الاستخباراتي ومساعدة الرياض في مواجهة التهديدات.



وتزداد أهمية التطورات مع ارتباطها بمضيق باب المندب، أحد أهم ممرات التجارة العالمية، إذ يمكن أن يؤدي أي تصعيد واسع إلى اضطراب حركة السفن وارتفاع تكاليف النقل والطاقة.

كما أن تزامن الأزمة اليمنية مع التوترات في مضيق هرمز يزيد المخاوف من اتساع تداعيات الصراع على أسواق النفط وحركة التجارة الدولية.

وبذلك، تعكس تصريحات ترامب رغبة واشنطن الحالية في تجنب فتح جبهة عسكرية جديدة في اليمن، مع الإبقاء على خياراتها مفتوحة إذا تعرضت الملاحة الدولية أو المصالح الأمريكية لخطر مباشر.