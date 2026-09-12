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ثقة في الكوادر المصرية.. نجاح آية مدني بالتزكية في انتخابات التضامن الإسلامي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ثقة في الكوادر المصرية.. نجاح آية مدني بالتزكية في انتخابات التضامن الإسلامي

الدكتورة آية مدني
الدكتورة آية مدني
حسن العمدة

نجحت الدكتورة آية مدني، عضو اللجنة الأولمبية المصرية، بالتزكية في انتخابات منظمة دول التضامن الإسلامي، في خطوة تعكس حجم الثقة التي تحظى بها الكوادر المصرية داخل المؤسسات الرياضية الدولية.

وجاء نجاح د. آية مدني بدعم وتأييد من اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، رئيس مجلس الإدارة، في امتداد لحالة التوافق والمحبة التي يعمل على ترسيخها داخل المنظومة الأولمبية المصرية، وفتح الطريق أمام الكفاءات الوطنية للمشاركة الفاعلة في صناعة القرار الرياضي الدولي.

ولم يكن المشهد مجرد فوز انتخابي عابر، فالتزكية في مثل هذه المواقع تحمل في معناها رسالة واضحة: هناك ثقة.. وهناك قبول.. وهناك اسم مصري استطاع أن يفرض حضوره دون معركة أصوات.

وتأتي هذه الخطوة لتمنح الدكتورة آية مدني فرصة جديدة لمواصلة حضورها في دوائر الحركة الأولمبية، مستفيدة من خبراتها الرياضية والإدارية، في وقت تسعى فيه اللجنة الأولمبية المصرية إلى تعزيز تمثيل الكفاءات المصرية في مختلف المؤسسات والهيئات الرياضية الدولية.

ويؤكد المهندس ياسر إدريس، من خلال دعمه لنجاح آية مدني، أن العمل الأولمبي لا يقوم فقط على البطولات والميداليات، وإنما يمتد أيضًا إلى صناعة الكوادر، وبناء العلاقات، وحشد الثقة الدولية لمصلحة الرياضة المصرية.

وهي فلسفة تبدو واضحة في تحركات رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء وعضو المكتب التنفيذي لدول البحر المتوسط، ويعمل على توسيع دائرة الحضور المصري في المحافل الرياضية الدولية.

والأهم أن نجاح آية مدني عضو اللجنة الاولمبية الدولية  بالتزكية في منظمة دول التضامن يأتي في توقيت تحتاج فيه الرياضة المصرية إلى وجوه قادرة على تمثيلها خارج حدود الملاعب، وإلى كوادر تمتلك القدرة على تحويل الحضور المصري من مجرد مشاركة إلى تأثير وصناعة قرار.

الساحة الرياضية الدولية آية مدني اللجنة الأولمبية المصرية

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