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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لمطاردة برشلونة.. موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

ريال مدريد
ريال مدريد
حسن العمدة

يستعد فريق ريال مدريد، بقيادة المدرب جوزيه مورينيو، لخوض مباراة مساء يوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم ضد خصمه رايو فاليكانو.

ويستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2026/27.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، في حين أن رايو فاليكانو لديه 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

ويسعى ريال مدريد إلى تحقيق الفوز في مباراة الليلة بعدما خسر في الجولة الماضية من الليجا ضد ريال بيتيس بهدف دون رد، في لقاء شهد إهدار ضربة جزاء في الوقت القاتل من قِبل كيليان مبابي.

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو اليوم في الدوري الإسباني

تنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو اليوم في الدوري الإسباني

تُذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 2.

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