دين هويسن يكشف سر تألقه مع ريال مدريد: مورينيو يضغط عليّ

كشف الإسباني دين هويسن، مدافع ريال مدريد، عن الدور الكبير الذي لعبه البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق الملكي، في استعادة مستواه والعودة إلى التشكيل الأساسي خلال الموسم الحالي.

وأصبح هويسن اللاعب الوحيد في ريال مدريد الذي شارك في جميع دقائق المباريات الرسمية الخمس التي خاضها الفريق حتى الآن، بواقع 4 مباريات في الدوري الإسباني، إلى جانب مواجهة واحدة في دوري أبطال أوروبا، ليؤكد مكانته كأحد أبرز العناصر التي يعتمد عليها مورينيو منذ بداية الموسم.

رحلة متقلبة قبل وصول المدرب البرتغالي

وانضم هويسن إلى ريال مدريد في الموسم الماضي قادمًا من بورنموث الإنجليزي مقابل 50 مليون يورو، وبدأ مشواره مع الفريق أساسيًا تحت قيادة تشابي ألونسو.

لكن مستوى المدافع الإسباني تراجع تدريجيًا، قبل أن يفقد مكانه في حسابات أربيلوا، وهو ما انعكس على فرص مشاركته، كما لم يتمكن من حجز مكان له في قائمة المنتخب الإسباني المشاركة في كأس العالم.

إلا أن وصول مورينيو إلى ملعب سانتياجو برنابيو غيّر وضع اللاعب بصورة واضحة، خاصة أن المدرب البرتغالي يعرف إمكاناته جيدًا، بعدما سبق له العمل معه خلال فترة وجودهما في روما.

«الفضل يعود لمورينيو»

وتحدث هويسن عن علاقته بالمدرب البرتغالي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لريال مدريد، مؤكدًا أن مورينيو كان له تأثير مباشر على التطور الذي ظهر عليه منذ بداية الموسم.

وقال المدافع الإسباني: «أنا في حالة جيدة وألعب بشكل جيد، والفضل يعود لمورينيو لأنه يتابعني بشكل قريب، وأنا أحاول تقديم أفضل ما لدي».

وأضاف: «مورينيو يطلب مني مثل باقي المدربين أن أكون قويًا في الهجوم، وأن أقطع الكرات وأفوز بالمواجهات الفردية. هو يضغط عليّ كثيرًا، وأرى أن هذا الأمر مفيد لي».

«ساعدني على التطور»

وأشار هويسن إلى أن معرفته السابقة بمورينيو ساعدت على سرعة الانسجام بينهما، موضحًا: «أعرفه من قبل، وساعدني على التطور، وسأبقى ممتنًا له».

وتعكس تصريحات المدافع الإسباني طبيعة العلاقة الفنية بينه وبين مورينيو، إذ يبدو أن المدير الفني لا يكتفي بمنح اللاعب فرصة المشاركة، وإنما يطالبه بمستوى مرتفع من القوة والتركيز والفاعلية في المواجهات، وهي الجوانب التي ساعدته على تثبيت أقدامه في التشكيل الأساسي.

مورينيو يشيد بالتطور السريع

من جانبه، أشاد مورينيو بالمستوى الذي وصل إليه هويسن، مؤكدًا أن المدافع قطع خطوات مهمة خلال فترة زمنية قصيرة.

وقال المدرب البرتغالي عقب الفوز على مالقا: «أهم شيء في قلب الدفاع هو القوة والثبات والفوز بالالتحامات ومنح الثقة للفريق وهو تطور كثيرًا في وقت قصير».