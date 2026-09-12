يرلمانية: عجز المدرسين يصل إلى نصف مليون.. وحل الكثافة خلق أزمة للطلاب

كشفت أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن وجود عجز في أعداد المدرسين يصل إلى نحو نصف مليون مدرس، مؤكدة أن هذه المشكلة كانت معروفة منذ فترة الدكتور طارق شوقي، إلا أنها ظلت محل إنكار خلال العام الماضي.

وقالت أميرة العادلي، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، إن الحديث عن أزمة نقص أعداد المعلمين جاء في سياق اللقاء الذي جمع وزير التربية والتعليم ووزير الدولة للإعلام مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية وكبار الكتاب.

عجز في أعداد المدرسين

وأوضحت أن العرض التقديمي الذي جرى استعراضه خلال اللقاء كشف بشكل واضح عن وجود عجز في أعداد المدرسين، وهو ما يعكس استمرار إحدى أبرز التحديات التي تواجه منظومة التعليم.

حل أزمة الكثافة خلق مشكلات أخرى

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مشكلة الكثافة الطلابية داخل الفصول تم التعامل معها، إلا أن طريقة الحل نفسها تسببت في ظهور مشكلات أخرى انعكست على الطلاب وأسرهم.

وأضافت أن العام الدراسي الماضي شهد عددًا من الأزمات المرتبطة بقبول الطلاب وتوزيعهم على المدارس، موضحة أن بعض الطلاب جرى توجيههم إلى مدارس تقع في مناطق أبعد عن محل إقامتهم.

وأكدت العادلي أن معالجة مشكلة الكثافات لا ينبغي أن تكون على حساب الطلاب، مشيرة إلى أن الحلول المتخذة لمعالجة أزمة داخل المنظومة يجب ألا تؤدي إلى خلق أزمات جديدة تمس الطلاب وأسرهم.