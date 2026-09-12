قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
‏القوات المسلحة اليمنية: القضاء على تجمعات كبيرة من عناصر الحوثي في المخا
سوريا .. انفجارات ضخمة في مستودعات أسـلحة تابعة لوزارة الدفاع
قطعة قديمة بـ200 جنيه تكشف سرا استمر لسنوات.. ما القصة؟
إبراهيم فايق يكشف سر لعب زيزو في وسط الملعب مع الأهلي
برلماني: الأصول غير المستغلة ثروة يجب توظيفها في الصناعة والاستثمار
عزل قائد قيادة عمليات ميسان .. قرار عراقي عاجل بعد الهجوم على السعودية
يرلمانية: عجز المدرسين يصل إلى نصف مليون.. وحل الكثافة خلق أزمة للطلاب
آمال ماهر تستمتع بأجواء الصيف برفقة زوجها.. وتستعد لحفل مع مدحت صالح
هشام عباس : انضمامي لفريق طارق الكاشف ساعدني على اكتشاف حبي للموسيقى
دعاء شهر ربيع الآخر.. أدعية مستحبة للرزق والفرج وقضاء الحوائج
استكمال مرافعة النيابة في محاكمة 25 متهما بـ«خلية الظاهر الإرهابية».. الأحد
عايزة تدخل .. الداخلية تكشف تفاصيل تعدى سيدة على فرد أمن بنادى نيو جيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

يرلمانية: عجز المدرسين يصل إلى نصف مليون.. وحل الكثافة خلق أزمة للطلاب

الفصول
الفصول
محمد البدوي

كشفت أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن وجود عجز في أعداد المدرسين يصل إلى نحو نصف مليون مدرس، مؤكدة أن هذه المشكلة كانت معروفة منذ فترة الدكتور طارق شوقي، إلا أنها ظلت محل إنكار خلال العام الماضي.

وقالت أميرة العادلي، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، إن الحديث عن أزمة نقص أعداد المعلمين جاء في سياق اللقاء الذي جمع وزير التربية والتعليم ووزير الدولة للإعلام مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية وكبار الكتاب.

عجز في أعداد المدرسين

وأوضحت أن العرض التقديمي الذي جرى استعراضه خلال اللقاء كشف بشكل واضح عن وجود عجز في أعداد المدرسين، وهو ما يعكس استمرار إحدى أبرز التحديات التي تواجه منظومة التعليم.

حل أزمة الكثافة خلق مشكلات أخرى

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مشكلة الكثافة الطلابية داخل الفصول تم التعامل معها، إلا أن طريقة الحل نفسها تسببت في ظهور مشكلات أخرى انعكست على الطلاب وأسرهم.

وأضافت أن العام الدراسي الماضي شهد عددًا من الأزمات المرتبطة بقبول الطلاب وتوزيعهم على المدارس، موضحة أن بعض الطلاب جرى توجيههم إلى مدارس تقع في مناطق أبعد عن محل إقامتهم.

وأكدت العادلي أن معالجة مشكلة الكثافات لا ينبغي أن تكون على حساب الطلاب، مشيرة إلى أن الحلول المتخذة لمعالجة أزمة داخل المنظومة يجب ألا تؤدي إلى خلق أزمات جديدة تمس الطلاب وأسرهم.

التعليم التربية والتعليم المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تغيير الساعة إلى 11 بدلاً من 12.. بدء التوقيت الشتوي يوم جمعة رسميًا

تنسيق الجامعات 2026

رابط سريع لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق الجامعات 2026

حقوق وخدمة اجتماعية وزراعة وآداب موجه .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

أنابيب شرق-غرب

وكالة الأنباء السعودية: استهداف خط أنابيب شرق - غرب في الرياض والمدينة

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 من هنا على هذا الرابط

سعر الذهب

نزل 1080 جنيهًا.. خسائر تضرب الجنيه الذهب وسعر عيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2026

الآن.. نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بالاسم ورقم الجلوس

تنسيق الجامعات

بيان عاجل من التعليم العالي بشأن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

بالصور

هايدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة رياضية

هايدي كرم
هايدي كرم
هايدي كرم

رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والأنوثة

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

بينها العطش المستمر وتشوش الرؤية.. 7 علامات خفية تكشف ارتفاع سكر الدم

علامات ارتفاع سكر الدم
علامات ارتفاع سكر الدم
علامات ارتفاع سكر الدم

إزالة قناتي فالوب تقلل خطر سرطان المبيض بنسبة 80%.. هل تناسب هذه العملية كل النساء؟

إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض
إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض
إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد