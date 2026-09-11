استجابة للأهالي.. وقف أعمال حفر بيارة بجوار مقابر السرارية في المنيا.. صور

استجابت الأجهزة التنفيذية والصحية بمحافظة المنيا، بشكل عاجل، بتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتورة مروة إسماعيل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتورة الشيماء علي طه، وكيل المديرية، بعد استغاثة أهالي قرية السرارية التابعة لمركز سمالوط، بشأن وجود أعمال حفر لإنشاء «بيارة» على بُعد أمتار قليلة من مدافن القرية، ما أثار مخاوف الأهالي من تأثيرها على المقابر.



وشهدت الواقعة تنسيقًا بين رئاسة مركز ومدينة سمالوط، برئاسة المهندس عويس قاسم، وإدارة صحة البيئة بمديرية الصحة، تحت إشراف الدكتور أحمد بركات، للتعامل مع البلاغ فور وروده.​

وتوجه أحمد عبد التواب، مسؤول صحة البيئة بإدارة سمالوط، إلى موقع البلاغ لمعاينة أعمال الحفر على الطبيعة، والوقوف على تفاصيل الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأسفر التدخل الفوري عن ردم الحفرة بالكامل وتسويتها بالأرض، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية والقانونية اللازمة، بما يمنع استمرار أعمال الحفر في الموقع ويحول دون تكرار الواقعة.

ولاقت سرعة استجابة الأجهزة المعنية لشكوى أهالي القرية ارتياحًا بين المواطنين، بعد التعامل مع الموقف وإنهاء أعمال الحفر القريبة من مدافن السرارية.

وتواصل الأجهزة التنفيذية والصحية بمحافظة المنيا متابعة البلاغات الواردة من المواطنين والتعامل معها، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي أعمال قد تمثل خطورة على المواطنين أو تؤثر على المنشآت والمرافق والمناطق المحيطة.