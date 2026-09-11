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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرعاية الصحية: أكثر من 48 مليار جنيه استثمارات لتطوير البنية الصحية بالمنيا

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن استثمارات تطوير البنية التحتية الصحية بمحافظة المنيا تتجاوز 48 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الرعاية الصحية بالمحافظة ورفع كفاءة منشآتها وتجهيزها، بالتزامن مع التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، التي تستهدف إتاحة خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لنحو 7 ملايين مواطن داخل 9 مراكز بالمحافظة.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن المنيا، باعتبارها أولى محافظات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تمثل محطة رئيسية في مسار التوسع الجغرافي للمنظومة، ونقل نموذج الرعاية الصحية المتكاملة إلى ملايين المواطنين الجدد، حيث تستحوذ المحافظة وحدها على نحو 60% من إجمالي المستفيدين المستهدفين بالمرحلة الثانية.

وأوضحت الهيئة، أن المرحلة الثانية تستهدف استفادة أكثر من 12 مليون مواطن في محافظات المنيا ودمياط ومطروح وكفرالشيخ وشمال سيناء، بما يعكس حجم التوسع الجديد في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية.

وأكدت الهيئة، أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الصحية بالمنيا تستهدف إحداث نقلة نوعية في القدرات الصحية بالمحافظة، من خلال تطوير وتجهيز المنشآت الصحية، ورفع كفاءتها، وتعزيز الطاقة الاستيعابية، بما يتيح تقديم خدمات صحية تستجيب لاحتياجات المواطنين بمختلف مستويات الرعاية.

 تطوير المستشفيات والمجمعات الطبية

وتشمل الاستثمارات تطوير المستشفيات والمجمعات الطبية ومراكز ووحدات طب الأسرة، إلى جانب دعم التجهيزات والبنية التحتية اللازمة للتشغيل، بما يعزز تكامل خدمات الرعاية الصحية بين مستوياتها المختلفة، ويضمن وصول المواطن إلى الخدمة المناسبة وفق احتياجاته الصحية.

وتأتي أعمال تطوير البنية التحتية بالتوازي مع تطبيق معايير الجودة والاعتماد، واستكمال أعمال الميكنة والتحول الرقمي، وتأهيل الكوادر البشرية، بما يضمن تكامل تطوير المنشآت مع تطوير منظومة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت الهيئة إلى أن التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة يمثل خطوة جديدة في مسار التوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، وفق منظومة تضع المواطن في قلب الرعاية الصحية وتعمل على توفير خدمات آمنة وعالية الجودة وفق معايير موحدة.

وتأتي الحملة الإعلامية «اعرف منظومتك» للتوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة المنيا، تأكيدًا على أهمية تعريف المواطنين بمكونات المنظومة وخدماتها، وما تشهده المحافظة من استثمارات لتطوير البنية الصحية، بما يدعم إتاحة خدمات رعاية صحية متكاملة وآمنة وعالية الجودة لملايين المواطنين، ويعزز مستهدفات الدولة المصرية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وبناء منظومة صحية مستدامة وفق رؤية مصر 2030.

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