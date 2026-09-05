الرعاية الصحية: التوسع في التأمين الشامل ترجمة لرؤية وتوجيهات الرئيس السيسي

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية حملة إعلامية توعوية تحت عنوان «اعرف منظومتك»، وذلك للتوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة المنيا، أولى محافظات المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة، وتعريف المواطنين بصورة مبسطة ومباشرة بكل ما يتعلق بالمنظومة وخدماتها، ومساعدتهم على فهم آليات الانتفاع بها والاستفادة الكاملة من مستويات الرعاية الصحية المختلفة.

تأتي الحملة في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تعزيز وعي المواطن، باعتباره محور منظومة التأمين الصحي الشامل وشريكًا أساسيًا في نجاحها، حيث تتناول البيانات تباعًا كيفية فتح الملفات الفردية والعائلية، وآليات التسجيل والانتفاع بالخدمات، والفحص الطبي الشامل، والملف الصحي الإلكتروني، وشبكة المنشآت الصحية، وخدمات الرعاية الأولية، والمستشفيات والمجمعات الطبية، ومسارات الإحالة، والتحول الرقمي، والجودة وسلامة المرضى، وغيرها من الموضوعات التي تهم المواطن.

وأكدت الهيئة أن انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا يمثل خطوة استراتيجية جديدة في مسيرة الدولة المصرية نحو التوسع في تطبيق المنظومة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، امتدادًا لما تحقق من نجاحات خلال المرحلة الأولى.

ترسيخ الحق الدستوري لكل مواطن

وأوضحت أن هذا التوسع يأتي تنفيذًا لرؤية وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو بناء نظام صحي متكامل ومستدام، وترسيخ الحق الدستوري لكل مواطن في الحصول على خدمات رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة، مع ضمان العدالة في إتاحة الخدمات الصحية لمختلف المواطنين.

وأكدت الهيئة أن نجاح مشروع التأمين الصحي الشامل يستند كذلك إلى التكامل والتنسيق المستمر بين مختلف مؤسسات الدولة، وتضافر جهود جميع الجهات المعنية، بما يدعم توحيد الجهود وتسريع معدلات الإنجاز، ويعزز قدرة المنظومة على تحقيق أهدافها في توفير رعاية صحية متكاملة ومستدامة للمواطنين.

كما أكدت الهيئة أن المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل لا تمثل مجرد توسع جغرافي في عدد المحافظات، وإنما تمثل مرحلة جديدة للبناء على الخبرات والنجاحات التي تحققت، وتطوير قدرات التشغيل والإدارة، والارتقاء المستمر بجودة الخدمات، والاستثمار في المنشآت والكوادر والتكنولوجيا.

وتُنفذ الحملة من خلال القنوات الرسمية للهيئة العامة للرعاية الصحية على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب الصحف والمواقع والبوابات الإلكترونية ووكالات الأنباء والقنوات الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي للجهات الرسمية وذات الصلة، بما يوسع نطاق وصول الرسائل التوعوية ويعزز دور الهيئة في التواصل المباشر مع المواطنين وتقديم المعلومات الموثوقة حول المنظومة