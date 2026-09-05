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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منال عوض تتفقد الموقف التنفيذي لأعمال تطوير شارع إبراهيم باشا بمنطقة الكوربة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

تفقد الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم السبت الموقف التنفيذي لأعمال تطوير شارع إبراهيم باشا بمنطقة الكوربة بحي مصر الجديدة بالقاهرة، التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع محافظة القاهرة والجهات المعنية، و ذلك بتمويل كامل من وزارة التنمية المحلية والبيئة.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة 

جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة والمهندسة أسماء عبدالعزيز المسؤلة عن تنفيذ أعمال التطوير من القطاع بالوزارة ورئيس حي مصر الجديدة ومسئولي جهاز التعمير.

وتأتي أعمال التطوير الجارية بمصر الجديدة استكمالا لجهود وزارة التنمية المحلية والبيئة في الحفاظ على المناطق والميادين ذات الطابع المعماري والحضاري المميز، وتعزيز القيمة التاريخية والعمرانية لها، وضمن رؤية متكاملة تستهدف الارتقاء بالمنطقة وتحسين البيئة العمرانية والحفاظ على هويتها البصرية، بما ينعكس على مستوى الخدمات وبيئة الحركة والعمل للمواطنين والمترددين على المنطقة.

وخلال الجولة التفقدية استمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، إلى عرضاً من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة، حول آخر مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال التطوير بالشارع والتي تبلغ مساحته حوالي 250 متر، وتتضمن تطوير ورفع كفاءة واجهات المحال التجارية والمرافق وأعمال تنسيق الموقع ورفع كفاءة واجهات العمارات وتوحيد أماكن المرافق ، بما يتناسب مع الطبيعة المعمارية والحضارية المميزة لمنطقة الكوربة.

وأوضح رئيس القطاع أن أعمال التطوير تتضمن رفع كفاءة وتطوير واجهات 64 محل تجاري فقد تم الانتهاء من تنظيم الامتدادات الخارجية للمحال والمقاهي، بما يسهم في تحسين حركة المواطنين وتنظيم استخدام المساحات أمام المحال، كما تم الانتهاء من تنظيم ارتفاعات أجهزة التكييف وتنفيذ أغطية ديكورية لها، وتوحيد ارتفاع مداخل المحال، إلى جانب توحيد ألوان وارتفاعات اللافتات واليافطات الخاصة بالمحال، بما يعزز من انتظام المشهد البصري للشارع ويحافظ على طابعه المميز.

وفيما يخص أعمال المرافق بشارع إبراهيم باشا، أشار الدكتور سعيد حلمي إلى الانتهاء من تنفيذ شبكات الاتصالات بتقنية الفايبر أوبتك، وكذلك أعمال شبكات الغاز، بينما يجري حاليا استكمال أعمال شبكة الكهرباء، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 90% من الأعمال المطلوبة، كما تم الانتهاء من 25% من أعمال الوصلة الفرعية الخاصة بأعمال الصرف بشارع المسلة حتى شارع إبراهيم باشا.

وأضاف التقرير أنه فيما يتعلق بأعمال تنسيق الموقع الجاري تنفيذها من خلال جهاز التعمير، فقد بدأت أعمال تطوير ورفع كفاءة واجهات العمارات بالقطاعين رقم 1 و2 بالشارع من اتجاه شارع بغداد، تمهيدا للبدء في أعمال الترميم، كما يجري استكمال تركيب السقالات بالقطاعين رقم 3 و4 من اتجاه شارع الأهرام، تمهيدا لاستكمال أعمال التطوير وفقا للرسومات والمواصفات الفنية ويبلغ إجمالي العمارات ذات الطابع المعماري المميز 13 عمارة وفقاً للجهاز القومي للتنسيق الحضاري .

من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض أن أعمال تطوير شارع إبراهيم باشا تستهدف الارتقاء بالمنطقة دون المساس بطابعها المعماري والحضاري المميز، مشيرة إلى أن تنظيم واجهات المحال واللافتات والامتدادات الخارجية، بالتوازي مع رفع كفاءة المرافق وتطوير الواجهات وتنسيق الموقع، يمثل منظومة متكاملة لتحسين البيئة العمرانية للشارع.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذه الأعمال تنعكس بصورة مباشرة على المواطنين والمقيمين من سكان الشارع وأصحاب المحال التجارية وكذا المترددين  على المنطقة من خلال تحسين حركة المشاة، وتنظيم استخدامات الشارع، ورفع كفاءة المرافق، وتحسين مستوى السلامة والمظهر الحضاري، مع الحفاظ على الهوية البصرية والمعمارية التي تتميز بها منطقة الكوربة.

ووجهت الدكتورة منال عوض باستمرار المتابعة الميدانية وسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، مع الالتزام بالبرامج الزمنية وجودة تنفيذ الأعمال، وبما يضمن تكامل أعمال المرافق مع أعمال الترميم وتنسيق الموقع، وصولا إلى استكمال أعمال التطوير بالصورة التي تليق بالطابع التاريخي والمعماري المميز لمنطقة الكوربة.

وخلال الجولة التفقدية التقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع عدد من سكان الشارع  من أصحاب الشقق السكنية ورئيس اتحاد الشاغلين بالشارع و الذي تقدموا بخالص الشكر والتقدير لوزارة التنمية المحلية والبيئة علي جهودها في تطوير الشارع ومنطقة مصر الجديدة مشيدين بالأعمال الجارية والتي ستساهم في عودة الشارع ومنطقة الكوربة لسابق عهدها .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة حريصة علي اجراء حوار مجتمعي ولقاءات مع جميع السكان وأصحاب المحال التجارية قبل تنفيذ أعمال التطوير لمراعاة كافة مطالبهم ، موجهة بضرورة وجود كاميرات لمتابعة الحركة بالشارع عقب التطوير وعدم السماح بأي اشغالات أو تشوهات جديدة في الشارع والشوارع الجانبية بعد الانتهاء من أعمال التطوير وكذا مراعاة دخول وخروج السكان واحتياجات أصحاب المحال عقب تنفيذ التطوير وتحويل الشارع إلي مشاة فقط وعدم السماح بدخول أي سيارات .

التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية والبيئة منال عوض مصر الجديدة منطقة الكوربة

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