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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أسرار «الإبل المليونية».. ناقة واحدة تتجاوز قيمتها ملايين الدولارات

أغلى إبل في العالم
أغلى إبل في العالم
أحمد أيمن

أثار صانع المحتوى سيف المطيري، حالة من الجدل والتساؤل بعدما فجر مفاجأة بشأن عالم الإبل الفاخرة، كاشفا عن تفاصيل مثيرة عن أغلى الإبل التي تحولت من مجرد حيوانات تراثية إلى ثروة حقيقية تتنافس عليها النخبة من ملاك الإبل في المنطقة.

واستعرض المطيري خلال بث مباشر عبر حسابه على انستجرام، مجموعة من المعلومات المتعلقة بالإبل ذات القيمة المرتفعة، موضحًا أن أسعار بعض السلالات والنوادر قد تصل إلى أرقام ضخمة للغاية، خصوصًا عندما تجمع الناقة أو الجمل بين النسب المعروف، والجمال اللافت، والنتائج المميزة في مسابقات ومهرجانات الإبل.

من الصحراء إلى الملايين

بحسب سيف المطيري، لم يعد سوق الإبل لم يعد قائمًا فقط على شراء وبيع الحيوانات لأغراض التربية أو الاستخدام التقليدي، بل أصبح عالمًا متكاملًا تتداخل فيه عوامل عديدة لتحديد قيمة الإبل، من بينها السلالة والنسب والعمر والمواصفات الشكلية والقدرة على الإنجاب، إضافة إلى المشاركات والجوائز التي حققها الحيوان أو أفراد من سلالته.

وأشار إلى أن بعض الإبل النادرة تحظى بمكانة خاصة بين ملاكها، لدرجة أن امتلاكها أصبح بمثابة استثمار طويل الأجل، خصوصًا إذا كانت تتمتع بمواصفات استثنائية تجعلها مطلوبة في مسابقات جمال الإبل.

وبحسب القصة التي استعرضها المطيري، فإن الأسعار لا تتوقف عند حدود مئات الآلاف، إذ يمكن لبعض الحالات النادرة أن تصل إلى ملايين الدولارات عند انتقالها بين كبار الملاك، خاصة إذا كانت الإبل مرتبطة بسلالات شهيرة أو تمتلك سجلًا قويًا في المنافسات.

ما الذي يجعل الإبل بهذا السعر؟

وتوقف صانع المحتوى عند السؤال الأكثر إثارة: كيف يمكن أن يصل سعر ناقة أو جمل إلى ملايين الدولارات؟

وأوضح أن المسألة لا ترتبط بالحجم أو الشكل فقط، وإنما بمجموعة من المعايير الدقيقة التي يضعها الخبراء والملاك عند تقييم الإبل، ويأتي في مقدمة هذه المعايير النسب، إذ تحظى بعض السلالات بعناية كبيرة ويتم توثيق أنسابها لعدة أجيال.

كما تلعب الصفات الجمالية دورًا محوريًا في تحديد القيمة، خاصة في الإبل المشاركة في مسابقات المزاين، حيث تخضع الحيوانات لمعايير دقيقة تتعلق بشكل الرأس والرقبة والشفاه والجسم واللون والتناسق العام.

«المزاين» ترفع قيمة الإبل

وأشار المطيري إلى أن المشاركة في مسابقات الإبل يمكن أن تغير قيمة الحيوان بشكل كبير، فالإبل التي تحقق مراكز متقدمة أو ترتبط بملاك معروفين قد تصبح أكثر طلبًا في السوق.

ولا تقتصر القيمة على الحيوان الفائز نفسه، إذ يمكن أن ترتفع أسعار الإبل التي تنتمي إلى السلالة نفسها، أو التي تمتلك صلة مباشرة بإبل حققت جوائز بارزة.

وهنا تتحول المسابقة من مجرد منافسة على الجمال إلى عامل اقتصادي يمكن أن ينعكس على أسعار البيع والتربية والإنتاج.

صفقة واحدة قد تغير مستقبل المالك

وخلال استعراضه للقصة، لفت سيف المطيري إلى أن عالم الإبل يعرف صفقات ضخمة قد تبدو أرقامها غير متوقعة بالنسبة إلى من ينظر إلى الإبل باعتبارها جزءًا من التراث فقط.

وأوضح أن بعض المشترين لا ينظرون إلى شراء الإبل النادرة باعتباره عملية اقتناء عادية، وإنما يرون فيها استثمارًا يمكن أن يحقق عوائد مستقبلية من خلال التناسل وبيع الأبناء أو المشاركة في المنافسات.

وتزداد قيمة الحيوان عندما يكون قادرًا على نقل صفاته المميزة إلى نسله، خصوصًا إذا كان يحمل جينات مرغوبة أو ينتمي إلى عائلة معروفة داخل مجتمع ملاك الإبل.

وأكد المطيري أن سوق الإبل الفاخرة أصبح عالمًا له قواعده الخاصة، حيث توجد أسماء معروفة في مجال التربية والمزادات، إلى جانب مهرجانات وفعاليات ضخمة تجذب المهتمين من دول مختلفة.

كما ساهم انتشار منصات التواصل الاجتماعي في نقل هذا العالم إلى جمهور أوسع، بعدما أصبح من الممكن مشاهدة الإبل النادرة والتعرف على أسعارها ومواصفاتها وقصص أصحابها من خلال مقاطع الفيديو والصور، حيث أن هذا الانتشار ساهم في زيادة الفضول حول الإبل الأغلى والأندر، خاصة أن بعض القصص المرتبطة بها تحمل أرقامًا ضخمة وتفاصيل غير معتادة.

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