عطل جديد يضرب Cloudflare.. اضطراب مفاجئ يربك الإنترنت حول العالم

ضرب عطل مفاجئ شركة كلاودفلير Cloudflare، إحدى أبرز شركات البنية التحتية والأمن الإلكتروني على الإنترنت، ما تسبب في مشكلات وصول إلى عدد من المواقع والخدمات حول العالم.

وبدأت البلاغات تتزايد نحو الساعة 11:12 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الخميس، وفقا لموقع Downdetector، بالتزامن مع انتشار هاشتاج #CloudflareDown على منصات التواصل الاجتماعي.

وتشير بيانات منصات مستقلة إلى أن كلاودفلير شهدت سلسلة من الاضطرابات خلال الأيام الماضية، فيما سجلت 76 حالة عطل في 49 مكونا مختلفا خلال آخر 30 يوما، بحسب IncidentHub.

CloudflareDown

وتكتسب المشكلة أهمية خاصة بسبب اعتماد نسبة كبيرة من مواقع الإنترنت على البنية التحتية لـ كلاودفلير، ما يجعل أي خلل في خدماتها قادرا على التأثير في عدد واسع من المنصات والمواقع.

وحتى الآن، لم تكشف الشركة عن السبب المباشر للعطل الجديد أو المدة المتوقعة لاستمراره، بينما يواصل المستخدمون متابعة مستجدات الخدمة عبر منصات رصد الأعطال.