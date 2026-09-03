إزالة 12 طاحونة ذهب ضمن أعمال الموجة 30 بقنا

تمكنت حملة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب قنا، من إزالة وتفكيك 12 طاحونة ذهب غير مرخصة، و12 حوض سنايد تستخدم في استخلاص خام الذهب بالمخالفة للقانون، في إطار مواجهة كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء، والتعامل الحاسم مع المخالفات للحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وفرض سيادة القانون.

جاء ذلك خلال حملة شنتها الوحدة المحلية لمركز قوص، تحت إشراف الدكتور علاء شاكر، رئيس المركز، حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والرقعة الزراعية بنطاق قريتي جراجوس وخزام، بمشاركة نواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وأسفرت الحملة، عن إزالة 21 حالة تعدٍ بإجمالي مساحة بلغت 6628 مترًا مربعًا، شملت 6 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 2100 متر، و8 حالات تعدٍ على ولاية حماية النيل بمساحة 2029 مترًا مربعًا، و6 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية ومزارع خاصة بمساحة 2119 مترًا، بالإضافة إلى حالة واحدة مرصودة عبر منظومة المتغيرات المكانية بمساحة 350 مترًا.

فيما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، تحت إشراف حسين الزمقان، رئيس المركز، حملاتها المكثفة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن أعمال الموجة الـ 30 لإزالة التعديات.

وقاد حاتم يمني، نائب رئيس المركز، حملة مكبرة بمشاركة الأجهزة التنفيذية والأمنية، أسفرت عن تنفيذ 15 حالة إزالة شملت 11 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة بلغت 12 قيراطًا و15 سهمًا، إلى جانب حالتين على أملاك الدولة بمساحة 350 مترًا، وحالتين ضمن المتغيرات المكانية بمساحة 262 مترًا، كما شملت الإزالات أسوارًا وغرفًا ومباني بالطوب الأبيض البلوك ومونة الأسمنت، حيث جرى تنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض وإعادة المواقع إلى حالتها الطبيعية.

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف الحملات الميدانية بمراكز ومدن المحافظة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع استمرار المتابعة الدورية لكافة أشكال التعديات والتعامل معها في مهدها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

