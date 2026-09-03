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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظة قنا وهيئة موانئ أبوظبي تبحثان سبل دعم الصادرات وخدمة المستثمرين

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

ثمن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الجهود المثمرة مع هيئة موانئ أبوظبي والجهات المعنية، والتي تسهم بشكل مباشر في تذليل العقبات اللوجستية، الأمر الذي يعد ركيزة أساسية لربط الإنتاج الصناعي الطموح بالمحافظة بالبوابات اللوجستية البحرية المتطورة، وخفض تكاليف الشحن، ورفع الكفاءة التنافسية للمنتجات القنائية في الأسواق المحلية والدولية.

ومن جانبه، شارك الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، في الندوة التعريفية التي نظمها ميناء سفاجا بالمنطقة الصناعية بمدينة فقط، للتعريف بالإمكانات والخدمات اللوجستية والتجارية التي يوفرها الميناء، ودورها في دعم حركة التجارة والصادرات وخدمة المستثمرين والمصنعين والمصدرين بالمحافظة، بما يسهم في تعزيز التكامل بين القطاع الصناعي والإمكانات اللوجستية المتاحة.

وشهدت الندوة، حضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية ومجتمع الأعمال والمستثمرين والمصدرين والمستوردين وأصحاب الشركات بالمنطقة الصناعية بقفط، حيث جرى استعراض الإمكانات والخدمات التي يقدمها ميناء سفاجا وآليات الاستفادة منها في دعم حركة نقل وشحن المنتجات وتعزيز فرص التوسع في الأسواق المحلية والخارجية.

وفي مستهل أعمال الندوة، رحب علي سيد، المدير التجاري لميناء سفاجا، بالحضور، مؤكدًا أهمية تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين بمحافظة قنا، والتعريف بالخدمات والتسهيلات التي يوفرها الميناء، بما يساعد على تسهيل عمليات الشحن والتصدير والاستيراد وخفض الوقت والتكلفة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، كما تم تقديم عرض توضيحي من مجموعة موانئ أبو ظبي حول الخدمات والإمكانات المتاحة وآليات التعامل مع المحطة والمزايا التي يمكن أن يستفيد منها المستثمرون والمصدرون والمستوردون.

وشهدت الندوة، جلسات نقاشية حول مشاكل ومقترحات المصدرين والشركات والمستوردين والمستثمرين، حيث جرى بحث التحديات التي تواجه حركة نقل وتصدير المنتجات الصناعية، وسبل تيسير الإجراءات وتحسين الخدمات اللوجستية، وتعظيم الاستفادة من ميناء سفاجا في دعم الأنشطة الإنتاجية والتجارية بمحافظة قنا، بما يعزز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة ويفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات والصادرات.

فيما أكد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، أهمية تعزيز القاعدة الصناعية بالمحافظة والاستفادة من المناطق الصناعية والمنطقة الحرة والصناعات القابلة للتصدير لزيادة تنافسية المنتجات، وأوضح أهمية التكامل بين إنتاج قنا والإمكانات اللوجستية لميناء سفاجا لخفض تكاليف النقل وفتح أسواق جديدة وتشجيع الاستثمارات الصناعية والتصديرية، مؤكدًا استعداد المحافظة للتعاون مع الجهات المعنية ومجموعة موانئ أبوظبي لدعم المستثمرين والمصدرين.
 


 

قنا هيئة موانئ أبوظبي البوابات اللوجستية خفض تكاليف الشحن ميناء سفاجا خدمة المستثمرين جلسات نقاشية

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