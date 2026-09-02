بدء تشغيل مجمع مواقف قنا الجديدة 10 سبتمبر الجارى

أعلن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بدء العمل بمجمع مواقف قنا الجديدة، من 10 سبتمبر الجاري، وذلك عقب الانتهاء من جميع التجهيزات اللازمة لاستقبال المواطنين ووسائل النقل المختلفة، في خطوة تهدف إلى تخفيف التكدس المروري داخل مدينة قنا الأم، وتوفير خدمات حضرية متكاملة تليق بأهالي المحافظة.

وأكد محافظ قنا، أن المحافظة وضعت خطة محكمة لأعمال النقل بعد عمل دراسات ميدانية واستعدادات تنظيمية، من حيث توفير وسائل النقل الخاصة بالسيرفيس من قنا الأم وإلى مجمع المواقف بقنا الجديدة والعكس، بما يساهم في توفير وسائل النقل على مدار الساعة.

وأشار الببلاوي، إلى أنه تم توفير 60 سيارة سيرفيس جديد، للربط بين مدينة قنا الأم ومدينة قنا الجديدة، وبنفس تعريفة الركوب وهي 8 جنيهات فقط، تعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى تخصيص 2 ميني باص سعة 25 راكب، تابع لجهاز مدينة قنا الجديدة لنقل المواطنين بنفس السعر، بالإضافة إلى 15 رخصة أخرى داخل مدينة قنا الجديدة، بجانب تعريفة التاكسي من قنا الجديدة إلى غرب قنا الأم بـ80 جنيهًا والعكس، و60 جنيهًا من شرق المدينة إلى قنا الجديدة والعكس.

وأوضح محافظ قنا، أنه سيتم العمل ونقل الغردقة، سفاجا، مرسى علم، القصير، رأس غارب، أسيوط، والإسماعيلية، من صباح يوم 10 سبتمبر، كما سيتم العمل بجميع موقف الأتوبيسات بقنا الجديدة، مساء يوم 10 سبتمبر الجاري.

ولفت الببلاوي، إلى أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات وتوفير الكوادر البشرية المطلوبة للتشغيل والعمل على تدريبها، بالإضافة إلى تجهيز غرف لمراقبة الساحات بالكاميرات الحديثة لضمان الانضباط الأمني والمروري داخل المجمع، وتوفير كافة الخدمات الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين والسائقين لضمان تقديم خدمة تليق بأهالي المحافظة.

جدير بالذكر، أن مجمع مواقف قنا الجديدة يعد أحد المشروعات التنموية والخدمية الضخمة بالمحافظة، حيث تم التجهيز للمشروع عام 2016، والانتهاء من إنشاءه عام 2019، وتم تسليمه بشكل رسمي عام 2024 لدخوله الخدمة، على مساحة واسعة تبلغ 15 فدانًا، ومجهز بـ 7 غرف أمن لحفظ الانضباط، إلى جانب شبكات متطورة للإطفاء، والكهرباء، والإنترنت.

ويضم المجمع أيضًا 5 مبانٍ حيوية تشمل صالة الوصول، والمركز التجاري، والمسجد، ومبنى الإدارة والخدمات، بالإضافة إلى ورش الصيانة والاستراحات، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمركبات 20 مظلة مخصصة للأتوبيسات، ويمتلك قدرة استيعابية تتسع لـ 430 سيارة.