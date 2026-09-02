المصري يُنهي مشوار عماد النحاس .. ويستقر على بديله

اتخذ مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي قرارًا بإنهاء مهمة عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وعدم استمراره في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

المصري ينهي مشوار عماد النحاس ويستقر على بديله

وعلمنا أن إدارة النادي حسمت موقفها بالاتفاق مع أحمد سامي لتولي القيادة الفنية للمصري، على أن يبدأ مهمته مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وجاء قرار التغيير رغم البداية الجيدة للمصري في بطولة الدوري، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 6 نقاط، بعدما حقق انتصارين في أول 3 جولات، مقابل هزيمة وحيدة جاءت أمام بيراميدز في الجولة الثالثة، يوم الإثنين الماضي.