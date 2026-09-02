استقرار أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء

شهدت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، استقرارا، بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، وفقا لآخر تحديث بنك مصر.

الدينار الكويتي يتصدر قائمة العملات الأعلى قيمة

جاء الدينار الكويتي، الذي يُعد الأعلى قيمة بين العملات العربية، مستقرًا عند 161.49 جنيه للشراء و166.19 جنيه للبيع، محافظًا على مكانته كأغلى عملة عربية أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل الدرهم الإماراتي استقرارًا في سعر الشراء عند 13.84 جنيه، بينما تراجع سعر البيع ليصل إلى 13.88 جنيه.

سعر الريال السعودي

واصل سعر الريال السعودي ثباته دون أي تغيير، مسجلاً 13.52 جنيه للشراء و13.58 جنيه للبيع.

واستقر الريال القطري عند 13.18 جنيه للشراء مقابل 13.99 جنيه للبيع.

استقرار سعر الدينار البحريني والأردني يواصلان الثبات

لم يشهد الدينار البحريني أي تغيير، إذ استقر عند 132.97 جنيه للشراء و135.20 جنيه للبيع.

وثبت الدينار الأردني عند 71.30 جنيه للشراء و71.99 جنيه للبيع دون أي تحرك يُذكر.

سعر الريال العُماني

تداول الريال العُماني عند 130.32 جنيه للشراء مقابل 132.39 جنيه للبيع.

وترتبط أسعار العملات العربية بشكل مباشر بحركة تحويلات العاملين المصريين في دول الخليج، إلى جانب حركة السياحة والتجارة البينية بين مصر والدول العربية.