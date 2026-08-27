بدون تغيير .. العملات العربية الريال السعودي والدينار الكويتي في البنوك الآن

شهدت أسعار العملات العربية استقرارا مع تعاملات اليوم الخميس 27-8-2026 على مستوي السوق الرسمية.

العملات العربية ثابتة

وأظهرت العملات العربية استقرارا من دون تغيير على مستوي السوق الرسمية منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي 13.35 جنيها للشراء و13.39 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

بلغ الدينار الكويتي 163.4 جنيها للشراء و163.91 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 13.65 جنيها للشراء و 13.69 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني

وبلغ سعر الدينار البحريني 133 جنيها للشراء و 133.39 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

وسجل سعر الريال العماني 130.25 جنيها للشراء و 130.63 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وبلغ سعر الريال القطري 13.75 جنيها للشراء و 13.79 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

وسجل الدينار الأردني 70.63 جنيها للشراء و 71.02 جنيها للبيع.