قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف وزارة العمل 2026 برواتب تصل لـ16 ألف جنيه
دخلنا في دوامة .. تطور مفاجئ في أزمة زيزو والزمالك
رئيس هيئة النزاهة العراقية: لا خطوط حمراء في حملة مكافحة الفساد
باست الواوا تاني .. هيفاء وهبي تطرح كليبها الجديد نوغا
ترامب: إيران لا تدفع رواتب جنودها.. ومضيق هرمز مفتوح
مسؤول أوروبي : لا مؤشرات على استعداد روسيا لمهاجمة دول الناتو
الأوقاف تفتتح 17 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
مختار جمعة : تقاضي الأجر على تعليم القرآن الكريم جائز شرعًا ولا يُنقص من قدر صاحبه
ترامب : مضيق هرمز بات مفتوحا .. و نراقب كل شبر فيه
محمد صلاح أساسيًا مع طرابزون سبور أمام فيرينتسفاروشي في الدوري الأوروبي
إنذار صيني عاجل .. بحيرة خلف سد منهار في نيبال تهدد مناطق شاسعة بالفيضانات
الأهلي يكشف سبب غياب أفشة عن مباراة زد بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول أوروبي : لا مؤشرات على استعداد روسيا لمهاجمة دول الناتو

غياب التهديد
غياب التهديد
ملك ريان

أكد مسؤول أوروبي بارز أنه لا توجد، حتى الآن، مؤشرات واضحة على استعداد روسيا لشن هجوم عسكري مباشر على أي من دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، في تقييم يعكس عدم رصد تحركات روسية تشير إلى التحضير لعملية عسكرية تستهدف إحدى دول الحلف.

وتأتي التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية توترًا متصاعدًا، على خلفية استمرار الحرب في أوكرانيا وتزايد المخاوف بشأن احتمالات توسع رقعة الصراع أو انتقال تداعياته إلى دول أخرى في القارة الأوروبية.

وأوضح المسؤول أن التقييمات الأمنية الحالية لا تشير إلى وجود استعدادات روسية لشن هجوم على دول الناتو، بما يقلل من احتمالات وقوع مواجهة عسكرية مباشرة بين موسكو والحلف في الوقت الراهن، رغم استمرار حالة التأهب والمتابعة الدقيقة للتحركات العسكرية الروسية.

وتواصل الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تعزيز قدراتها الدفاعية ورفع مستوى التنسيق الأمني فيما بينها، في ظل المخاوف المرتبطة بالتطورات العسكرية في شرق أوروبا، فيما تؤكد التقييمات الأوروبية أهمية استمرار مراقبة الوضع تحسبًا لأي تغيرات قد تطرأ على المشهد الأمني.

وتسلط تصريحات المسؤول الأوروبي الضوء على الفارق بين المخاوف السياسية والأمنية المتزايدة في أوروبا وبين المؤشرات الميدانية الفعلية، إذ لا تظهر حاليًا دلائل على أن موسكو تستعد لفتح جبهة عسكرية جديدة ضد دول الحلف.


 

عاجل عواجل روسيا اوروبا الامن الاوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا للموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

الواقعة

ولا فيلم أكشن .. مصرع 3 لصوص بالسرقة الهوليوودية في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 .. توضيح عاجل

حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذر المصطافين والسائقين: أمواج تصل لـ4 أمتار وشبورة كثيفة

علاء ميهوب

خطف عيني.. علاء ميهوب يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

حازم امام

بيتمشى في الملعب.. حازم إمام ينتقد أداء لاعب الزمالك

ترشيحاتنا

التأشيرة الإلكترونية

السياحة والآثار تطلق حملة رقمية للتوعية بمنظومة إصدار تأشيرات الدخول عند الوصول بمطار القاهرة

الطقس

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 37

مطار القاهرة

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب كمية من المستلزمات الطبية

بالصور

وعكة مفاجئة ونقله للمستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
فيديو الدليفري

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية

فيديو

الشاب

«مش عايز شفقة.. عايز فرصة».. شاب من ذوي الهمم يناشد أصحاب العمل: اختلافي مش معناه إني مش قادر

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

صورة من الفيديو

فيديو مجتزأ.. الأمن يكشف حقيقة اتهام حارس عقار بالتحرش بطفلة في الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد