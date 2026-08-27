رئيس الموساد السابق يفجر مفاجأة : العقوبات الأمريكية غير كافية لإسقاط النظام الإيراني

قال ديفيد بارنيا، رئيس الموساد السابق إن النظام الإيراني سيسقط من خلال مزيج من العمليات والضغوط الاقتصادية والاحتجاجات الشعبية، معربا عن تأييده لإجراءات الضغط الاقتصادي التي اتخذتها إدارة ترامب ضد إيران.

وأوضح ديفيد بارنيا أن هذه الإجراءات ضرورية، لكنها غير كافية وحدها، وستتطلب استخدام القوة أيضًا، دون أن يحدد ما إذا كانت هذه القوة ستتطلب جولة أخرى من الغارات الجوية المكثفة، أو ما إذا كانت حملة تخريب سرية كافية، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

وأضاف رئيس الموساد السابق "كان قرار فرض أشد العقوبات على إيران قرارًا صائبًا وجديرًا بالثناء لكن العقوبات ليست سوى مرحلة أخرى وفي رأيي، لن يكون هناك خيار سوى تصعيد الإجراءات الاقتصادية والسياسات والعمليات ضد النظام حتى يسقط، وسيسقط لا محالة".

ووفقًا لبارنيا، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومعظم دول العالم - بغض النظر عن شكواهم من أسعار الغاز - يدركون الآن أكثر من أي وقت مضى الخطر المتعدد الأوجه الذي تمثله طهران لهم جميعًا: سواء من خلال الأسلحة النووية، أو الصواريخ الباليستية، أو الإرهاب بالوكالة.