مصطفى بكري : ما شهدته مصر من مشروعات وتنمية لم يحدث منذ عقود

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من مشروعات قومية وتنموية لم يحدث منذ عقود طويلة، مشيرًا إلى حجم الإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الدولة نفذت مشروعات ضخمة في مجال البنية التحتية، إلى جانب إنشاء المصانع والعواصم والمدن الجديدة، فضلًا عن تنفيذ مشروعات تنموية واسعة في سيناء.

وتابع أن إنشاء الأنفاق أسهم في فك عزلة سيناء وربطها بوادي النيل، بما يعزز حركة التنمية والاستثمار والتواصل بين مختلف أنحاء الجمهورية.

بناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة

وأشار إلى أن ما تم إنجازه من مشروعات، وفق رؤيته، ليس لمصلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل شخصي، وإنما لمصلحة مصر والشعب المصري والأجيال القادمة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل استثمارًا في مستقبل الدولة وقدرتها على تحقيق التنمية وبناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة.