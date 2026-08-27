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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 .. توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 .. خبر بدأ طلاب الدور الثاني للثانوية العامة البحث عنه على مختلف محركات البحث على الانترنت ، بالتزامن مع انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة “النظام الجديد” اليوم في جميع محافظات مصر .

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 ، لم تعلنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل محدد حتى الآن 

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 سيكون بمجرد انتهاء الكنترولات من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ، مشددا على أن ذلك سيكون خلال أيام قليلة .

متى تظهر نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2026؟

ومن المقرر أن تجيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن سؤال متى تظهر نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2026 ؟ في بيان رسمي قريبا خلال الأيام القادمة.

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

 نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 .. من المقرر أن يتولى اعتمادها رسميا محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بمجرد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات ، مثلما حدث في نتيجة الدور الأول .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 ، من المعتاد أن يحصل الطلاب الناجحين على 50% فقط من الدرجة الكلية للمادة التي امتحن فيها الطالب ، ماعدا الطلاب أصحاب الأعذار المقبولة رسميا من وزارة التربية والتعليم والذين حصلوا على تصريح من وزارة التربية والتعليم بدخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالدرجة كاملة .

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 ، من المقرر أن يظهر على موقع وزارة التربية والتعليم قريباً ، بمجرد اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف 

ويمكن ترقب تفعيل رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 ، من خلال الضغط على  https://g12.emis.gov.eg/ 

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ، من المعتاد أن يكون رابط مجاني لا يحتاج لدفع أي رسوم عند استخدامه في الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 من أي محافظة في مصر .

موعد انتهاء امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026

تنتهي اليوم الخميس 27 أغسطس 2026 امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026 لطلاب النظام الجديد ، وذلك بآداء امتحان الفيزياء لطلاب علمي ، و التاريخ لطلاب أدبي

بينما تنتهي امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026 لطلاب النظام القديم ، يوم الاثنين 31 أغسطس بآداء امتحانات الاحياء لعلمي علوم ، و الفلسفة والمنطق لأدبي ،  الاستاتيكا لعلمي رياضة

كما تنتهي امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026 لطلاب لطلاب مدارس المكفوفين ، يوم الاثنين 31 أغسطس ، وذلك بآداء امتحان التاريخ ورقة ثانية

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