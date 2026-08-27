مدير وكالة الاستخبارات المركزية يحذر روسيا من مهاجمة دول الناتو خلال زيارته لموسكو

أفادت مصادر مطلعة على الزيارة لشبكة ABC News بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، جون راتكليف، سافر إلى موسكو مطلع هذا الأسبوع، جزئياً لتحذير روسيا من مهاجمة دول الناتو.

وأضاف أحد المصادر أن راتكليف أثار أيضاً قضية إيران خلال اجتماعاته في موسكو.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” أول من نشر خبر الغرض من الزيارة.

وامتنعت وكالة الاستخبارات المركزية عن التعليق عليها.

وأكد الرئيس دونالد ترامب زيارة راتكليف في وقت سابق من يوم الأربعاء في مقابلة مع غلين بيك، لكنه وصفها بأنها "شبه روتينية".

وعندما سُئل عما إذا كانت الزيارة مرتبطة بتصاعد العدوان الروسي على الناتو أو بتزايد الضغوط الاقتصادية الإيرانية، نفى ترامب أي صلة بين الزيارة وهذه الأسباب.

وصرح متحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحفيين بأن راتكليف كان على اتصال بأجهزة الاستخبارات الروسية، لكنه لم يلتقِ ببوتين.