كاتب يكشف تفاصيل التحويل الإلكتروني بين المدارس وأسباب قبول الطلب

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، أن مد فترة التحويلات الإلكترونية بين المدارس يمنح أولياء الأمور فرصة إضافية لاستكمال إجراءات نقل أبنائهم، خاصة من تأخروا في تجهيز المستندات المطلوبة.

وأوضح رفعت فياض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، أن تمديد فترة التحويلات يفيد بشكل خاص أولياء الأمور الراغبين في نقل أبنائهم من محافظة إلى أخرى، سواء بسبب تغيير محل الإقامة أو نقل جهة العمل.

وأشار إلى أن التحويل الإلكتروني يوفر الوقت والجهد، إذ يمكن لولي الأمر تقديم الطلب وإرفاق صور المستندات المطلوبة من المنزل، دون الحاجة إلى الانتقال بين المدارس والإدارات التعليمية.

وشدد على ضرورة إرفاق ما يثبت سبب التحويل، مثل قرار نقل ولي الأمر إلى محافظة أخرى، أو مستند يثبت محل الإقامة الجديد، كإيصال الكهرباء أو المياه أو الهاتف، بما يدعم طلب النقل.

مراعاة مصلحة الطالب

وأكد رفعت فياض أهمية مراعاة مصلحة الطالب النفسية والتعليمية عند اتخاذ قرار التحويل، موضحًا أن الانتقال من مدرسة إلى أخرى يجب أن يكون لضرورة أو لتحقيق استفادة أكبر للطالب، خاصة أن تغيير البيئة المدرسية والأصدقاء قد يؤثر في استقراره النفسي ومستواه الدراسي.

وأضاف أن أولياء الأمور الذين تقدموا بطلبات التحويل عليهم متابعة نتيجة الطلب إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن قرار التحويل سيصل إلى ولي الأمر عبر رسالة إلكترونية.