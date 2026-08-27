محمد عفيفي: الرياضة المصرية حققت 22 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط

قال الناقد الرياضي والمعلق الرياضي محمد عفيفي إن حصيلة البعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط وصلت إلى 22 ميدالية، مع وجود ميداليات أخرى مضمونة بعد وصول بعض اللاعبين إلى الأدوار النهائية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر الفضائية المصرية الأولى، أن تقييم الإنجازات الرياضية لا يكون فقط بعدد الميداليات أو ألوانها، وإنما يجب النظر إلى طبيعة الرياضات التي تحقق فيها الإنجاز ومدى ارتباطها بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

وأوضح أن الاستعداد لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 يجب أن يبدأ من الآن، خاصة أن الوقت المتبقي للدورة ليس كبيرًا، مؤكدًا أن الإنجازات الحالية تمثل انطلاقة نحو الاستعداد للدورة الأولمبية المقبلة.

وأشار إلى أن هناك رياضات حققت فيها مصر نتائج جيدة رغم أنها ليست ضمن الألعاب الأولمبية، مثل السباحة بالزعانف، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية التركيز على الإنجازات في الرياضات الموجودة ضمن منافسات الأولمبياد.