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خسوف القمر الجمعة.. مصر على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة ومفاجأة في موعد رؤيتها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خسوف القمر الجمعة.. مصر على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة ومفاجأة في موعد رؤيتها

خسوف القمر
خسوف القمر
إسلام خالد

تستعد سماء مصر، فجر الجمعة المقبلة، لمتابعة ظاهرة خسوف جزئي للقمر، في حدث فلكي مرتقب يتزامن مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول لعام 1448 هجريًا، وسط اهتمام واسع بموعد ظهور الخسوف ومراحل رؤيته من مختلف أنحاء الجمهورية.

خسوف القمر الجمعة

ويحدث خسوف القمر عندما تمر الأرض بين الشمس والقمر، فيسقط ظلها على سطح القمر، ما يؤدي إلى حجب جزء من ضوئه خلال مرحلة الخسوف الجزئي.

وتصل نسبة الجزء الذي يغطيه ظل الأرض من قرص القمر إلى نحو 93%، ما يجعل الظاهرة من أبرز الظواهر الفلكية التي يمكن متابعتها خلال العام الجاري.

موعد خسوف القمر في مصر

وبحسب تفاصيل الظاهرة الفلكية، تبدأ مراحل الخسوف فجر الجمعة، وتكون مصر ضمن المناطق التي يمكنها متابعة جزء من مراحل الخسوف.

وتبدأ مراحل الخسوف شبه الظلي في تمام 4:24 فجرًا، وهي مرحلة لا تكون واضحة بالعين المجردة.

ثم يبدأ الخسوف الجزئي للقمر في الساعة 5:34 فجرًا، ليبدأ الجزء المظلم من ظل الأرض في الظهور على قرص القمر.

ذروة خسوف القمر في مصر

وتصل الظاهرة إلى أقصى مراحلها التي يمكن رؤيتها من مصر في تمام 6:29 صباحًا، بالتزامن مع شروق الشمس.

وتعد هذه النقطة من أبرز تفاصيل خسوف القمر بالنسبة للمصريين، إذ لن يتمكن سكان مصر من متابعة جميع مراحل الظاهرة حتى نهايتها، بسبب شروق الشمس.

ويستمر الخسوف الجزئي حتى نحو 8:52 صباحًا، بينما تنتهي جميع مراحل الخسوف فلكيًا في تمام 10:02 صباحًا.

هل يمكن رؤية خسوف القمر بالعين المجردة؟

وتتميز ظاهرة خسوف القمر بإمكانية مشاهدتها بأمان بالعين المجردة، على عكس كسوف الشمس الذي يتطلب وسائل حماية خاصة للعين.

وبالتالي، يمكن متابعة القمر خلال مراحل الخسوف من دون الحاجة إلى نظارات أو أدوات حماية خاصة.

مصر وخسوف القمر الجمعة

وتكتسب الظاهرة أهمية خاصة بالنسبة لمصر، بسبب إمكانية رؤية بداية الخسوف الجزئي من سمائها، قبل أن يتزامن أقصى ما يمكن مشاهدته مع شروق الشمس.

وبذلك تكون مصر على موعد مع خسوف جزئي للقمر فجر الجمعة، في ظاهرة فلكية تستحق المتابعة، خاصة مع وصول نسبة تغطية قرص القمر بظل الأرض إلى نحو 93%.

ويعد هذا الخسوف من أبرز الظواهر الفلكية التي تشهدها سماء مصر خلال عام 2026.

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