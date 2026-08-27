فرج عامر: هوجة احتراف لاعبي الأهلي انتهت

أثار المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، الجدل بتعليق جديد حول ملف احتراف لاعبي النادي الأهلي، في ظل الأنباء والتحركات التي شهدها الفريق خلال الفترة الماضية بشأن مستقبل عدد من نجومه.



وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كل اللاعبين جددوا عقودهم مع الأهلي، خلاص هوجة الاحتراف انتهت وانتهى الغرض منها».

وكام قد أعلن النادي الأهلي تمديد تعاقد مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، ليستمر مع القلعة الحمراء حتى عام 2030، في خطوة تعكس تمسك إدارة النادي باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال السنوات المقبلة.



وجاء تمديد عقد مروان عطية خلال جلسة جمعته مساء اليوم مع الدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات بالنادي الأهلي، حيث تم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد، وإنهاء جميع الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالتمديد.

وشهدت عملية تمديد تعاقد مروان عطية تنسيقًا كاملًا بين قطاع التعاقدات وإدارة الكرة بالنادي، بقيادة الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة، من أجل إنهاء الملف بصورة رسمية، والحفاظ على أحد العناصر الأساسية في تشكيل الفريق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الأهلي للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خاصة اللاعبين الذين يعتمد عليهم الجهاز الفني بشكل مستمر، إلى جانب تأمين مستقبلهم مع النادي لفترات طويلة.