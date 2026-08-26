ليست الأولى.. فحص واقعة أخرى للمتهمين بسرقة بضائع من سيارة نقل أثناء سيرها

تواصل الأجهزة الأمنية فحص مقاطع الفيديو المتداولة بشأن واقعة السرقة التي وُصفت على مواقع التواصل الاجتماعي بـ«طريقة أفلام الأكشن»، وذلك لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تداولت صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد، قيل إنه يوثق واقعة أخرى يظهر فيها الأشخاص المتهمين بالسرقة على طريقة الافلام الاجنبية «الأكشن»، الأمر الذي أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الواقعة الحالية هي الأولى من نوعها بالنسبة للمتهمين.

ويجري فحص الفيديو المتداول والتحري حول مدى ارتباط الأشخاص الظاهرين فيه بالواقعة محل التحقيق، إلى جانب مراجعة كاميرات المراقبة وتحديد خط سير السيارات، للوصول إلى ملابسات الواقعة كاملة.

كانت الواقعة الأولى قد أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يظهر أشخاصًا يستولون على جزء من حمولة سيارة أثناء سيرها، في مشهد وصفه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بـ«السرقة الهوليوودية».

ومع انتشار الفيديو الجديد، تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للتحقق من محتواه، والتأكد من هوية الأشخاص الظاهرين به، وبيان ما إذا كان المقطع يعود بالفعل إلى واقعة أخرى مرتبطة بالمتهمين من عدمه.