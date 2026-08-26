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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تأهباً لطرح وحدات الإيجار المنتهي بالتملك.. نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد العبور الجديدة

فالي تاورز إيست
فالي تاورز إيست
آية الجارحي

أجرى المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، جولة تفقدية موسعة بمشروع عمارات (فالي تاورز إيست ) بمنطقة الؤلؤه بالحي الرابع عشر في مدينة العبور الجديدة.

وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات القومية، واستعداداً لطرح وحدات سكنية جديدة.

جاءت الزيارة تنفيذاً لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاستعداد لطرح وحدات سكنية بنظام "الإيجار المنتهي بالتملك"، واستمرار توفير وحدات كاملة التشطيب ومتنوعة المساحات للمواطنين عبر 25 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية.

وكان في استقبال نائب رئيس الهيئة لدى وصوله المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، يرافقه المهندس محمد الزهيري، معاون نائب رئيس الهيئة، ونائب رئيس الجهاز للإسكان.

جولة ميدانية للوقوف على جودة التنفيذ

وشملت الجولة التفقدية عدداً من العمارات والوحدات السكنية بالمشروع الذي يضم 96 عمارة بإجمالي 3456 وحدة سكنية، تتراوح مساحاتها بين 90 و120 متراً مربعاً. 

واطلع "مندور" ، على نسب الانجاز ومستوى التشطيبات الداخلية والخارجية، مؤكداً على ضرورة مطابقة الأعمال لأعلى معايير الجودة المتبعة والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع.

كما امتدت الجولة لمتابعة أعمال تنسيق الموقع العام، والمسطحات الخضراء، والمناطق المفتوحة، إضافة إلى شبكة الطرق والممرات المحيطة بالعمارات، لضمان توفير بيئة سكنية متكاملة تليق بالمواطنين.مجتمع عمراني متكامل

ويتميز مشروع "فآلي تورز إيست" بموقعه الاستراتيجي داخل كتلة سكنية متكاملة الخدمات بالحي الرابع عشر؛ حيث تحيط به منظومة خدمية متكاملة تشمل مدارس، وحضانات، ومساجد، وأسواقاً تجارية، فضلاً عن الخدمات الأمنية المتمثلة في نقطة شرطة، والخدمات الطبية، بما يلبي الاحتياجات اليومية للسكان ويدعم مقومات الحياة الحضرية المستدامة.

تأتي هذه الجولات الميدانية في إطار استراتيجية وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لدفع معدلات الإنجاز، والارتقاء بجودة التنفيذ في المدن الجديدة، بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية الشاملة للدولة.

العبور الجديدة فالي تاورز إيست الؤلؤه الايجار الايجار التمليكي

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