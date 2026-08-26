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هنجمعهم في مدرسة أو اتنين| قرار عاجل بعد اكتشاف قلة طلاب «نظام الثانوية القديم» بأسيوط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هنجمعهم في مدرسة أو اتنين| قرار عاجل بعد اكتشاف قلة طلاب «نظام الثانوية القديم» بأسيوط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط أنه بعد حصر أعداد الطلاب المقيدين بالصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2027/2026، سواء من طلاب نظام البكالوريا المصرية أو طلاب نظام الثانوية العامة القديم، فقد تبين وجود أعداد محدودة للغاية من طلاب نظام الثانوية العامة القديم ببعض المدارس الثانوية.

وقالت مديرية التربية والتعليم بأسيوط: “نظرا لما يترتب على توزيع هذه الأعداد المحدودة على عدد كبير من المدارس من ضرورة توفير فصول وهيئة تدريس مخصصة لهم، وما قد يترتب على ذلك من عدم الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة بمدارس التعليم الثانوي؛ فقد تقرر تجميع طلاب الصف الثاني الثانوي - نظام الثانوية العامة القديم - على مستوى كل إدارة تعليمية في مدرسة واحدة أو مدرستين على الأكثر، وذلك وفقا لأعداد الطلاب والسعة الاستيعابية للمدارس الثانوية، بما يضمن حسن استغلال الإمكانات المتاحة وتحقيق الصالح العام”.

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وطالبت مديرية التربية والتعليم بأسيوط مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة بموافاتها ببيان تفصيلي بتوزيع الطلاب والمدارس التي سيتم التجميع بها، وذلك قبل بدء العام الدراسي 2027/2026، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

 

موعد بدء الدراسة 2027 في المدارس.. ماذا قررت التعليم؟

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صدور أي قرارات بشأن تغيير موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية المعلن رسميا حتى الآن.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه قد تقرر رسمياً "حتى الآن" أن يكون موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والرسمية والخاصة والمتفوقين واليابانية يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت.

 

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية

كما حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية، حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية مختلفا عن موعد المدارس الحكومية، مؤكدةً أن موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية سيكون يوم 6 سبتمبر 2026.

 

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وبعد الإعلان الرسمي  عن قرار تحديد يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 ليكون موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027، أكدت الوزارة استمرار العام الدراسي الجديد 2027 حتى الخميس 24 يونيو 2027، بإجمالي 39 أسبوعًا دراسيًا.

خريطة العام الدراسي الجديد 2027

 

  •  يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول 93 يومًا، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني 90 يومًا، ليصل إجمالي عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي إلى 183 يومًا، مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا.
  •  تبدأ إجازة نصف العام لمدة أسبوعين اعتبارًا من السبت 23 يناير 2027، وحتى الخميس 4 فبراير 2027.
  •  يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.
     
  •  تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من 9 يناير 2027 وحتى 14 يناير 2027، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 16 يناير 2027 وحتى 21 يناير 2027.
  •  يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 6 فبراير 2027، ويستمر حتى الخميس 24 يونيو 2027، حيث تُعقد امتحانات صفوف النقل خلال الفترة من 22 مايو 2027 وحتى 27 مايو 2027، بينما تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية من 29 مايو 2027 وحتى 3 يونيو 2027.
  •  تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية اعتبارًا من 29 مايو 2027 وحتى 10 يونيو 2027.
  •  تبدأ امتحانات الصف الثاني بكالوريا 2027 من 12 يونيو 2027 وحتى 22 يونيو 2027.
التربية والتعليم الطلاب الثانوي الثاني الثانوي البكالوريا المصرية

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